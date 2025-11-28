8 ડિસેમ્બરથી જાગી જશે આ જાતકોનું સૂઈ ગયેલું ભાગ્ય, 84 વર્ષ બાદ બનશે પાવરફુલ યોગ, નોકરી-ધંધામાં મળશે સફળતા
Ardh Kendra Yog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 8 ડિસેમ્બરે સૂર્ય-યમ એકબીજાથી 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
અર્ધકેન્દ્ર યોગ
ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દર મહિને રાશિ પરિવર્તન કરે છે. તેવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહોની સાથે સંયોગ કે પછી દ્રષ્ટિ, કોણીય સંયોગ બનાવે છે, જેનાથી શુભ-અશુભ રાજયોગનું નિર્માણ થાય છે. સૂર્ય દેવ આ સમયે વૃશ્ચિક રાશિમાં બિરાજમાન છે. આ રાશિમાં રહી તેઓ 8 ડિસેમ્બરે મકર રાશિમાં બિરાજમાન યમની સાથે સંયોગ કરી અર્ધકેન્દ્ર યોગ બનાવશે. સૂર્ય અને યમના અર્ધકેન્દ્ર યોગથી કેટલાક જાતકોને લાભ મળી શકે છે. માન-સન્માનમાં વધારા સાથે બિઝનેસમાં લાભ મળી શકે છે. આ વિશ્લેષણ ચંદ્ર રાશિના આધાર પર કરવામાં આવે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
કર્ક રાશિ
આ રાશિના બીજા ભાવના સ્વામી થઈ સૂર્ય પંચમ ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે. આ સાથે યમ સાતમાં ભાવમાં બિરાજમાન છે. આ રાશિના જાતકો માટે અર્ધકેન્દ્ર યોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. જીવનસાથીની સાથે તમારો સંબંધ મજબૂત બની શકે છે. બિઝનેસના ક્ષેત્રમાં લાભ મળી શકે છે. ભાગીદારીમાં કરવામાં આવી રહેલા વેપારમાં લાભ મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં સારો પ્રભાવ જોવા મળશે. કામના સિલસિલામાં કેટલીક યાત્રાઓ કરવી પડશે, જે તમારા માટે લાભદાયી રહેશે. આર્થિક સ્થિતિમાં ધીમે-ધીમે સુધાર થઈ શકે છે. સંતાન તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. જીવનમાં ખુશીઓ આવી શકે છે. પદ-પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થશે.
ધન રાશિ
તમારી રાશિના નવમાં ભાવના સ્વામી થઈ સૂર્ય બારમાં ભાવમાં રહેશે. આ ભાવને વિદેશી ભૂમિ, બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ વગેરેનો કારક માનવામાં આવે છે. તો બીજી તરફ યમ બીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. ધનના ભાવમાં યમ હોવાથી આ રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. અર્ધકેન્દ્ર યોગ આ રાશિના જાતકોને ોકરીમાં લાભ અપાવી શકે છે. વિદેશમાં નોકરી કરતા જાતકોને લાભ થશે. આત્મ ચિંતન કરશો. તેવામાં તમારી અંદર ઘણા મોટા ફેરફાર લાવી શકો છો. તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે. વિદેશ યાત્રાની તક મળી શકે છે. તમારી જીવનશૈલીમાં સુધાર જોવા મળી શકે છે. પિતાનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે. તેમનો ખ્યાલ રાખો.
કુંભ રાશિ
આ રાશિના સાતમાં ભાવના સ્વામી થઈ સૂર્ય દસમાં અને યમ બારમાં ભાવમાં રહેશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-યમનો અર્ધકેન્દ્ર યોગ ખાસ રહેસે. આ રાશિના જાતકોને કરિયરના ક્ષેત્રમાં લાભ થવાથી પ્રસિદ્ધિ મળશે. આવકનો પ્રસાહ સારો હશે અને ધનની બચત કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. પરંતુ ખુદની ઉપર અહંકારને હાવી ન થવા દો. તેનાથી તમારે ભવિષ્યમાં ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. માતાની સાથે સારો સમય પસાર થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
