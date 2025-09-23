12 મહિના બાદ સૂર્ય બનાવશે શક્તિશાળી રાજયોગ, આ જાતકોનું ભાગ્ય પલટી જશે, પ્રગતિ અને ધનલાભનો યોગ
Navpancham Rajyog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે 24 સપ્ટેમ્બરે સૂર્ય-યમ એકબીજાથી 120 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
નવપંચમ રાજયોગ
ગ્રહોના રાજા સૂર્યને આત્મા અને પિતાનો કારક માનવામાં આવે છે, જે દર મહિને રાશિ પરિવર્તન કરે છે. તેવામાં એક રાશિ ચક્ર પૂર્ણ કરવામાં સૂર્યને 12 મહિનાનો સમય લાગે છે. આ સમયે સૂર્ય કન્યા રાશિમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં તે કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે યુતિ બનાવશે કે દ્રષ્ટિ પાડશે, જેનાથી શુભ-અશુભ યોગનું નિર્મામ થશે. તેવામાં સૂર્યની સાથે યમનો સંયોગ નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યો છે. યમ આ સમયે મકર રાશિમાં બિરાજમાન છે. સૂર્ય-યમના સંયોગથી બનેલો નવપંચમ રાજયોગ દરેક જાતકો પ્રભાવ પાડશે. પરંતુ ત્રણ રાશિ એવી છે જેને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. આવો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર 24 સપ્ટેમ્બરે સવારે 8 કલાક 22 મિનિટ પર સૂર્ય અને યમ એકબીજાથી 120 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્મામ થશે. આ સમે યમ પણ શનિની મકર રાશિમાં બિરાજમાન છે.
મિથુન રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-યમનો સંયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ અપાવી શકે છે. જૂના અટકેલા કામ પૂરા થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. બાળકો તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે આ સમય લાભકારી રહી શકે છે. તમને કોઈ મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. વિદેશના માધ્યમથી તમને સારો લાભ થઈ શકે છે. વેપારમાં ઘણી રીતે લાભ મળી શકે છે. શેર માર્કેટ, સટ્ટા વગેરેમાં કમાણી થઈ શકે છે. આ સાથે તમે બચત કરવામાં સફળ રહી શકો છો. જીવનસાથી સાથે તમારો સંબંધ સારો રહી શકે છે. એકબીજાની સાથે સારો સમય પસાર કરશો.
મકર રાશિ
લગ્ન ભાવમાં શનિ અને પંચમ ભાવમાં સૂર્યની સ્થિતિ જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. જીવનમાં ઘણી મુશ્કેલી દૂર થશે અને વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં વિશેષ સફળતા મળી શકે છે. એકાગ્રતા અને સ્મરણ શક્તિ વધશે, જેનાથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળવાનો યોગ છે. આ સમયમાં માનસિક શાંતિ રહેશે અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં મન લાગશે. સુખ-સંપત્તિની પ્રાપ્તિ સાથે વેપાર અને કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને આવકમાં તેજી આવશે. કુલ મળી આ સમય લાભ અપાવશે.
કન્યા રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-યમનો નવપંચમ રાજયોગ અત્યંત લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે અને અન્ક મહત્વપૂર્ણ ખુશખબર મળવાની સંભાવના રહેશે. સંતાન સુખથી સંબંધિત શુભ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ અધિકારી તમારા કામની પ્રશંસા કરશે અને તમને નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. વેપારમાં લાભની તક મળશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. અચાનક ધનલાભની પ્રબળ સંભાવના બનશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે, પરંતુ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય પર ખર્ચ વધી શકે છે. અશુભ પ્રભાવોથી બચવા માટે દરરોજ ૐ સૂર્યાય નમઃ મંત્રનો જાપ કરવો અત્યંત જરૂરી રહેશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
