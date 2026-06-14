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Sushant Singh Rajput: ઘરે બેઠા OTT પર જુઓ સુશાંત સિંહ રાજપૂતની 6 માસ્ટરપીસ ફિલ્મો

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:15 PM IST

Sushant Singh Rajput Movies on OTT: 14 જૂન લોકપ્રિય એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતની ડેથ એનિવર્સરી છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂતનું નિધન 34 વર્ષની ઉંમરે થઈ જતા તેના ચાહકો ને મોટો આંચકો લાગ્યો હતો. સુશાંત સિંહ રાજપૂતે તેના કરિયરમાં 11 ફિલ્મો કરી હતી અને તેમાંથી 6 ફિલ્મો તેના કરિયરની માસ્ટરપીસ ગણાય છે. જો તમે સુશાંત સિંહની એક્ટિંગનો જાદુ જોવા માંગો છો તો ઓટીટી પર આ ફિલ્મો જુઓ. 
 

એમ એસ ધોની: ધ અનટોલ્ટ સ્ટોરી1/7

એમ એસ ધોની: ધ અનટોલ્ટ સ્ટોરી

સુશાંત સિંહ રાજપૂતના કરિયરની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ એમ એસ ધોનીની બાયોપિક હતી. આ ફિલ્મમાં ધોની તરીકે સુશાંત સિંહ છવાઈ ગયો હતો. ફિલ્મમાં તેની સાથે કિયારા અડવાણી અને દિશા પટ્ટણી મુખ્ય ભૂમિકામાં હતી. ફિલ્મે દુનિયાભરમાં 200 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી. ફિલ્મનું રેટિંગ 8 નું છે. આ ફિલ્મ પણ જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકાય છે.   

છીછોરે2/7

છીછોરે

સુશાંત સિંહ રાજપૂતની બીજી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ હતી છીછોરે. ફિલ્મમાં તેની સાથે શ્રદ્ધા કપૂર મુખ્ય ભૂમિકામાં હતી. ફિલ્મનું રેટીંગ 8.3 છે. આ ફિલ્મ 2019 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ પણ જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકાય છે.   

કાઈ પો છે3/7

કાઈ પો છે

કાઈ પો છે ફિલ્મ વર્ષ 2013 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ સુશાંત સિંહ રાજપૂતની પહેલી ફિલ્મ હતી. ફિલ્મ ત્રણ મિત્રોની સ્ટોરી છે જે તમને કનેક્ટ કરશે. ફિલ્મમાં સુશાંત સિંહ સાથે રાજકુમાર રાવ અને અમિત સાધ મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 7.8 છે. આ ફિલ્મ જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકાય છે. 

ડિટેક્ટિવ બ્લોમકેશ બક્શી4/7

ડિટેક્ટિવ બ્લોમકેશ બક્શી

ખૂબ ઓછા લોકોએ આ ફિલ્મ જોઈ હશે. આ ફિલ્મ સુશાંતની બેસ્ટ ફિલ્મોમાંથી એક છે. ફિલ્મનું રેટિંગ 7.6 નું છે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાય છે.   

દિલ બેચારા5/7

દિલ બેચારા

દિલ બેચારા ફિલ્મ સુશાંત સિંહ રાજપૂતની છેલ્લી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ 2020 માં જ તેના નિધન પછી રિલીઝ કરવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મ જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકાય છે. ફિલ્મનું રેટિંગ 8.3 છે. આ ફિલ્મ ઈમોશનલ લવ સ્ટોરી છે.   

સોનચિરૈયા6/7

સોનચિરૈયા

સુશાંત સિંહ રાજપૂતની ફિલ્મ સોનચિરૈયા પણ જોવા જેવી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું રેટિંગ 7.9 છે. આ ફિલ્મ પણ ઝી5 પર જોઈ શકાય છે. આ સિવાય વર્ષ 2018 માં સુશાંત સિંહ રાજપૂત અને સારા અલી ખાનની ફિલ્મ કેદારનાથ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઝી5 પર જોઈ શકાય છે. ફિલ્મનું રેટિંગ 6.8 છે.

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TAGS:
Sushant Singh Rajput
OTT
Netflix
bollywood
 સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસ

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