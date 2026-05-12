/Swift અને Wagon R નું માર્કેટ ખતરામાં! આ 5 કાર આપશે જોરદાર ટક્કર; 1 રૂપિયાથી ઓછા ખર્ચમાં દોડશે 1KM

best electric cars under 15 lakh: ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે લોકો ઇલેક્ટ્રિક કાર તરફ વધુને વધુ વળગી રહ્યા છે. ખાસ કરીને જેઓ રોજિંદા કામ પર જાય છે તેમના માટે EV કાર ઓછી કિંમત અને વધુ સારો ડ્રાઇવિંગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે. ઘણી ઇલેક્ટ્રિક કાર હવે 15 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે, જે 400 કિ.મીથી વધુની રેન્જ, ઝડપી ચાર્જિંગ અને ઉત્તમ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. ટાટા, MG, મહિન્દ્રા અને સિટ્રોએન જેવી કંપનીઓ આ સેગમેન્ટમાં મજબૂત વિકલ્પો આપી રહી છે.
MG Windsor EV ની કિંમત 13.99 લાખ થી 18.49 લાખ સુધી છે. તેનું BaaS મોડેલ ₹9.99 લાખથી શરૂ થાય છે, જેમાં બેટરી પર આધાર રાખીને ચાર્જિંગ ચાર્જ થાય છે. આ કાર 38kWh અને 52.9kWh બેટરી વિકલ્પો સાથે આવે છે. તેના Pro વેરિઅન્ટમાં 449km ની રેન્જનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે, ઘરે 52.9kWh બેટરી ચાર્જ કરવા પર આશરે ₹423 ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે, જે મુજબ પ્રતિ યુનિટ સરેરાશ વીજળી દર ₹8 રૂપિયા માનવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે કાર લગભગ એક રૂપિયામાં 1 કિલોમીટરથી વધુ મુસાફરી કરી શકે છે.
મહિન્દ્રા XUV 3XO EV ની શરૂઆત 13.89 લાખથી થાય છે. આ કોમ્પેક્ટ ઇલેક્ટ્રિક SUV શહેરોમાં ડ્રાઇવિંગ અને પાર્કિંગ માટે ખૂબ જ વ્યવહારુ માનવામાં આવે છે. તે ARAI દ્વારા દાવો કરાયેલ 350 કિ.મીની રેન્જ મળે છે. આ કારમાં ADAS સેફ્ટી ફીચર્સ, 10.25-ઇંચની ડ્યુઅલ-સ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને આધુનિક ડિઝાઇન આપવામાં આવી છે. તે ઓફિસ મુસાફરો માટે એક સ્માર્ટ અને ટેક-લોડેડ વિકલ્પ હોઈ શકે છે.
ટાટા નેક્સોન EV ભારતીય બજારમાં સૌથી લોકપ્રિય ઇલેક્ટ્રિક SUV પૈકીની એક છે. કિંમત 12.49 લાખથી શરૂ થાય છે અને 17.29 લાખ સુધી જાય છે. તે 30kWh અને 45kWh બેટરી વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે. મોટા બેટરી વેરિઅન્ટ 489 કિમી સુધીની રેન્જનો દાવો કરે છે. તેમાં 60kW ફાસ્ટ ચાર્જિંગ, વેન્ટિલેટેડ સીટો અને મજબૂત સલામતી સુવિધાઓ છે. લાંબા અંતરની મુસાફરી કરતા ઓફિસ યૂઝર્સ માટે તે એક વિશ્વસનીય વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
Citroen eC3 ની કિંમત 12.90 લાખથી શરૂ થાય છે. આ કાર ખાસ કરીને શહેરી ડ્રાઇવિંગને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. તેમાં 29.2kWh બેટરી અને 57hp મોટર મળે છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, તે એક જ ચાર્જ પર આશરે 320 કિ.મીની રેન્જ આપે છે. તેની ડિઝાઇન વિશિષ્ટ અને આધુનિક છે, જ્યારે તેની હલકી બોડી અને કોમ્પેક્ટ કદ ટ્રાફિકમાં ચાલવાનું સરળ બનાવે છે.
જો તમે પહેલીવાર EV લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો Tata Punch EV એક ઉત્તમ વિકલ્પ બની શકે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત 9.69 લાખ છે, જ્યારે BaaS મોડેલ ₹6.49 લાખથી શરૂ થાય છે. તે 30kWh અને 40kWh બેટરી વિકલ્પો સાથે આવે છે, જે અનુક્રમે 375km અને 468km ની રેન્જ ઓફર કરે છે. Punch EV માં 360-ડિગ્રી કેમેરા, 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન અને ઉત્તમ સલામતી સુવિધાઓ છે. ઓછી કિંમતે વધુ સુવિધાઓ શોધી રહેલા લોકો માટે આ EV ખૂબ આકર્ષક સાબિત થઈ રહી છે.