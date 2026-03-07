અભિષેક શર્મા ફાઇનલમાંથી બહાર ? આ ખતરનાક ખેલાડીની થશે ટીમમાં વાપસી
Abhishek Sharma : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો ફાઇનલ માટે અમદાવાદ આવી પહોંચી છે. આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે ભારતીય ટીમ ટાઇટલ જંગમાં પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ફેરફાર કરી શકે છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ મોટો દાવ રમી શકે છે અને અચાનક ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં એક વિસ્ફોટક બેટ્સમેનને તક આપી શકે છે.
Abhishek Sharma : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ રવિવાર, 8 માર્ચે સાંજે 7:00 વાગ્યે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચમાં ભારતીય ટીમની પ્લેઈંગ 11માં ફેરફાર થઈ શકે છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ મેચમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં મોટો ફેરફાર કરી શકે છે, જેમાં આઉટ ઓફ ફોર્મ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માને બહાર કરવામાં આવી શકે છે.
અભિષેક શર્મા 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ફક્ત એક જ અડધી સદી ફટકારી છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અભિષેક શર્માએ અત્યાર સુધી 0, 0, 0, 15, 55, 10 અને 9 રન બનાવ્યા છે. 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ તેણે કેપ્ટન અને કોચને નિરાશ કર્યા છે.
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલ મેચમાં રિંકુ સિંહ મેચ ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. રિંકુ સિંહ નંબર 7 પર બેટિંગ કરવા માટે સારો વિકલ્પ રહેશે. રિંકુ સિંહે ભારત માટે 45 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 155.74ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 665 રન બનાવ્યા છે.
