સંજુ સેમસનને આ ભૂલ પડી શકે છે ભારે ! ICC લઈ શકે છે એક્શન, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Sanju Samson : કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની છેલ્લી સુપર 8 મેચ રમાઈ હતી. આ જીત સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની યાદગાર જીત બાદ સંજુ સેમસનનું સેલિબ્રેશન ICCની નારાજગીનું કારણ બની શકે છે. તેના સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે. 
 

Updated:Mar 02, 2026, 04:59 PM IST

Sanju Samson : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે 1 માર્ચના રોજ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની છેલ્લી સુપર 8 મેત કમાઈ હતી. કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી આ મેચ ભારતે 5 વિકેટે જીતી લીધી હતી. આ સાથે ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે.  

ભારતની જીતનો હીરો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન હતો. રન-ચેઝ કરતા સંજુએ 50 બોલમાં અણનમ 97 રન બનાવ્યા હતા. વિનીંગ શોટ રમ્યા બાદ ભારતીય ખેલાડીએ પોતાનું હેલ્મેટ મેદાન પર ફેંકીને અનોખું સેલિબ્રેશન કર્યું હતું.   

સંજુએ હેલ્મેટ મેદાન પર ફેંકીને સેલિબ્રેશન કરતા હવે તેની સામે સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે, લોકો સવાલ કરી રહ્યા છે કે આ રીતે સેલિબ્રેશન કરવા બદલ શું ICC તેની સામે કાર્યવાહી કરશે, આ લેખમાં જાણીશું કે ICCના નિયમો આ વિશે શું કહે છે.  

હેલ્મેટ ફેંકીને સેલિબ્રેશન કરવું સંજુ સેમસનને ભારે પડી શકે છે. ICC તેની સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી પણ કરી શકે છે. ખેલાડીઓના વર્તન અંગે ICCની આચારસંહિતા ખૂબ જ કડક છે.   

નિયમો હેઠળ મેદાન પર હેલ્મેટ કે બેટ ફેંકવું એ ગેરવર્તણૂક ગણી શકાય. આવા કિસ્સાઓમાં ખેલાડીઓને દંડ ડિમેરિટ પોઈન્ટ અથવા સસ્પેન્શનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હવે ICC તેની સામે કાર્યવાહી કરે છે કે કેમ તે તો આવનાર સમય જ બતાવશે.   

ICC આચારસંહિતાનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત શિસ્ત લાગુ કરવાનો જ નહીં પરંતુ ખેલાડીઓ, અમ્પાયરો અને મેદાન પરના અન્ય ખેલાડીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાનો પણ છે. હેલ્મેટ કે બેટ ફેંકવાથી અજાણતા ઈજા થઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે ક્રિકેટ જેવી રમતમાં સંયમ એ ટોપ પ્રાયોરિટી છે.

