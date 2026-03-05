જો આટલા રન બનાવ્યા તો ભારતની જીત પાક્કી ! ઈંગ્લેન્ડ થઈ જશે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર
India vs England : T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલ પહેલા ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ આંકડા દર્શાવે છે કે જ્યારે પણ બંને ટીમોએ 200નો આંકડો પાર કર્યો છે, ત્યારે મેચ યાદગાર રહી છે. વાનખેડે ખાતે ભારતનો સૌથી વધુ સ્કોર 247 રનનો રહ્યો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, જો ભારત પ્રથમ બેટિંગ કરતા કેટલા રનનો ટાર્ગેટ આપે તો જીતી શકે.
India vs England : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ હંમેશા T20 ક્રિકેટમાં હાઈ સ્કોર ધરાવતી હરીફ ટીમો રહી છે. હવે બંને ટીમો 5 માર્ચના રોજ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં આમને-સામને થશે.
વાનખેડે ખાતે ભારતનો T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ સારો છે. ટીમે આ મેદાન પર 7 મેચ રમી છે, જેમાં 5માં જીત અને બેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
વાનખેડે સ્ટેડિયમની પિચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ પિચ માનવામાં આવે છે. ટૂંકી બાઉન્ડ્રી અને ઝડપી આઉટફિલ્ડ ચોગ્ગા અને છગ્ગા માટે યોગ્ય છે. તેથી આ સેમિફાઇનલ મેચ ફરી એકવાર હાઈ સ્કોર જોવા મળી શકે છે.
વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં T20માં અત્યાર સુધી સૌથી વધુ 254 રન બન્યા છે, જે આ વર્લ્ડ કપમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઝિમ્બાબ્વે સામે બનાવ્યા હતા. જ્યારે બીજા નંબરે ભારતીય ટીમ છે, જેણે 2025માં ઈંગ્લેન્ડ સામે 247 રન બનાવ્યા હતા.
આ મેદાન પર સફળ રન ચેઝની વાત કરીએ તો 2016ના T20 વર્લ્ડ કપમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઈંગ્લેન્ડે 230 રનનો ટોર્ગેટ ચેઝ કર્યો હતો. તેથી જો આ મેદાન પર ભારતની પ્રથમ બેટિંગ આવે છે અને ટીમ 230 રન કરતા વધુ રન બનાવે છે, તો ભારતની જીત લગભગ નિશ્ચિત માની શકાય.
