ના રિંકુ, ના સુંદર... વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બદલાઈ જશે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન ? જાણો કોને મળશે તક
Team India : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે સુપર 8 મેચ 1 માર્ચના રોજ કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં કોઈ ફેરફાર થશે, કે પછી તે એ જ ટીમ સાથે ઉતરશે જે ઝિમ્બાબ્વે સામે રમી હતી અને ફેરફાર થશે તો કોનું પત્તુ કપાશે અને કોને તક મળશે.
Team India : T20 વર્લ્ડ કપમાં આજે એટલે કે 1 માર્ચના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે મેચ રમાશે. આ સુપર 8નો છેલ્લો મુકાબલો હશે, જે ટીમ આ મેચ જીતશે તે સીધી સેમિફાઇનલમાં જશે.
હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર થશે ? તો તમને જણાવી દઈએ કે ટીમમાં ફેરફારની શક્યતાઓ નહિવત છે. ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ-11 હવે સેટ લાગે છે, તેથી ફરીથી એ જ જૂની ફોર્મ્યુલા જોવા મળશે તે ચોક્કસ છે.
સૂર્યકુમાર યાદવે ઝિમ્બાબ્વે સામે તેની બોલિંગ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. શિવમ દુબેને બોલિંગ વિકલ્પ તરીકે અજમાવવામાં આવ્યો હતો, તેણે બે ઓવરમાં 47 રન આપ્યા હતા. વરુણ ચક્રવર્તી અને અક્ષર પટેલ બંનેએ ચાર ઓવરમાં 35 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી.
તિલક વર્માએ ઝિમ્બાબ્વે સામે 16 બોલમાં 44 રન બનાવીને ફોર્મમાં પાછા ફરવાના સંકેતો દર્શાવ્યા હતા. અભિષેક અને સંજુ સેમસને ઝિમ્બાબ્વે સામે 22 બોલમાં 48 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી હતી. પ્લેયર ઓફ ધ મેચ હાર્દિક પંડ્યાએ 23 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા હતા.
તેથી પ્લેઇંગ 11માં કોઈ ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ અને મોહમ્મદ સિરાજ પ્લેઇંગ-11માંથી બહાર રહેશે.
ભારતના સંભવિત પ્લેઈંગ 11 : સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ અને વરુણ ચક્રવર્તી.
