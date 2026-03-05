સેમિફાઈનલમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયા, આ ખતરનાક ખેલાડીની થશે એન્ટ્રી, જાણો કોનું કપાશે પત્તુ
Team India Playing 11 : ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે. આ મેચ 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારે આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા ટીમની પસંદગી અંગે ચર્ચા તેજ બની છે. ભારત નોકઆઉટ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર કરી શકે છે.
Team India Playing 11 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમિફાઇનલ આજે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે. ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શું ભારતીય ટીમ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરશે કે પછી બેટિંગ ઓર્ડરમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે ?
મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી સેમિફાઇનલ પહેલા પૂર્વ ભારતીય કોચ રવિ શાસ્ત્રીએ પ્લેઇંગ ઇલેવન અંગે મહત્વપૂર્ણ સલાહ આપી છે. શાસ્ત્રી માને છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટે વર્તમાન ફોર્મના આધારે ફેરફાર પર વિચાર કરવો જોઈએ.
શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે જો ટીમ મેનેજમેન્ટને લાગે છે કે અભિષેક શર્મા માનસિક રીતે ફીટ નથી અને તેના સતત ઓછા સ્કોર્સે તેના આત્મવિશ્વાસને અસર કરી છે, તો મેનેજમેન્ટે ગંભીર નિર્ણય લેવો જોઈએ. અભિષેક શર્માએ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી છ ઇનિંગમાં ફક્ત 80 રન બનાવ્યા છે, તેની સરેરાશ 13.13 છે અને સ્ટ્રાઇક રેટ 131.15 છે. પરિણામે નોકઆઉટ મેચ પહેલા તેનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય છે.
શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તો ઈશાન કિશન સંજુ સેમસન સાથે ઇનિંગ ઓપનિંગ કરશે. રિંકુ સિંહને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછો લાવી શકાય છે અને નીચલા ક્રમમાં સામેલ કરી શકાય છે.
અભિષેક શર્માનો ઈંગ્લેન્ડ સામે ભૂતકાળનો મજબૂત રેકોર્ડ છે. ગયા વર્ષે વાનખેડે ખાતે રમાયેલી પાંચમી T20માં 54 બોલમાં 135 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી હતી. આ ઇનિંગ્સની યાદ અપાવતા શાસ્ત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેમના સૂચન ફક્ત વર્તમાન ફોર્મ અને ટીમના વિસ્ફોટક બેટિંગ વિકલ્પો પર આધારિત છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન : ઇશાન કિશન, સંજુ સેમસન, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા, રિંકુ સિંહ/અભિષેક શર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ.
Trending Photos