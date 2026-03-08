જો આટલા રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો તો વર્લ્ડ કપ ભારતનો ! ન્યુઝીલેન્ડને ખાલી હાથે જવું પડશે પાછા
T20 World Cup Final : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ પહેલા એ જાણી લઈએ કે આ મેદાન પર સૌથી સફળ રન ચેઝ કેટલા છે અને ભારત પહેલા બેટિંગ કરતા કેટલા રન બનાવે તો ચેમ્પિયન બની શકે છે.
T20 World Cup Final : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાનારી આ મેચ માત્ર ટ્રોફી માટે જ નહીં પરંતુ ઘણા રેકોર્ડ માટે પણ યાદગાર બની શકે છે.
ફાઇનલ પહેલા એક રસપ્રદ પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે કે, આ મેદાન પર જો ભારતની પહેલી બેટિંગ આવે તો ભારતે કેટલા રનનો ટાર્ગેટ આપવો જોઈએ કે ભારતની જીત સુનિશ્ચિત કરી શકાય ?
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સફળ રન-ચેઝની વાત કરીએ તો આ સ્ટેડિયમ પર અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સફળ રન-ચેઝ 176 રન છે, જે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2026માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે સફળતાપૂર્વક ચેઝ કર્યો હતો.
આનો અર્થ એ છે કે આ મેદાન પર 170-180ની આસપાસનો સ્કોર પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવતો નથી. તેથી જો ભારત પહેલા બેટિંગ કરતા 200 રનની આસપાસનો ટાર્ગેટ આપે છે, તો ભારતની જીત નિશ્ચિત માની શકાય. જો કે, પહેલા બેટિંગ આવવી એ ટોસ પર નિર્ભર છે.
ભારતીય ટીમ હાલમાં બેસ્ટ ફોર્મમાં છે અને સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચી છે. બીજી બાજુ ન્યુઝીલેન્ડને પણ એવી ટીમ માનવામાં આવે છે જે મોટી મેચોમાં દબાણનો સામનો કરી શકે છે.
Trending Photos