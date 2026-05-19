/Success Story of IFS Tamali Saha : પહેલા પ્રયાસમાં UPSC ક્રેક કરી ઓફિસર બની તમાલી સાહા, મોડલિંગ જેવા લુકથી સેલિબ્રિટીને આપે છે મ્હાત

Success Story of IFS Tamali Saha : યોગ્ય દિશામાં પ્રયાસ કરવામાં આવે તો મહેનત જરૂર સફળ થાય છે. બંગાળની આ દીકરીની કહાની પણ આવી જ છે. જે માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરમાં પહેલા પ્રયાસમાં જ UPSC ક્રેક કરીને IFS ઓફિસર બની. આ દીકરીએ ભારતીય વન સેવા (IFS) માં અધિકારી બનીને તમાલી સાહાએ નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે. તે આજે દેશભરના યુવાઓ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની છે.
બાળપણથી જ તેનું અધિકારી બનવાનું સપનું હતું. કોલેજના અભ્યાસની સાથે સાથે પોતાના સપના પૂરા કરવા પણ તાકાત લવાગી. UPSC જેવી આકરી પરીક્ષા પહેલા જ એટેમ્ટમા પાસ કરી લીધી. આજે 23 વર્ષની ઉંમરમાં UPSC માં AIR-94 લાવીને બંગાળની દીકરી ઓફિસર બની ગઈ છે. મહેનત, લગન અને યોગય દિશામાં મહેનત કરીને તમાલી સાહાની ચર્ચા આજે દેશભરમાં થાય છે. તેમની સક્સેસ સ્ટોરી પણ એ યુવાઓને મોટિવેટ કરે છે, જે મોટા સપના જુએ છે અને તેને પૂરા કરે છે.
તમાલી સાહા પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર 24 પરગના જિલ્લાની રહેવાસી છે. ગ્રેજ્યુએશનના અભ્યાસ માટે તે કોલકાત્તા પહોંચી હતી. ઝુઓલોજી વિષય સાથે તેણે કોલકાત્તા યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશન મેળવ્યું.
જોકે, તમાલીનો અસલી ગોલ તો યુપીએસસી જ હતું. આ માટે તેણે ગ્રેજ્યુએશન સાથે તૈયારી શરૂ કરી દીધી. યુપીએસસી તૈયારી માટે તેઓએ સિલેબસ અને ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પર ફોકસ કર્યું. વર્ષ 2020 ની વર્ષે તેણે યુપીએસસી ઈન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસની પરીક્ષા આપી હતી. પોતાના પહેલા જ પ્રયાસમાં તેમે ઓલ ઈન્ડિયા 94 રેન્ક મેળવ્યો હતો. વર્ષ 2021 માં તે 23 વર્ષની ઉંમરમાં આઈએફએસ ઓફિસર બની હતી.
પોતાની સફળતા વિશે તમાલી કહે છે કે, તે હંમેશા અભ્યાસમાં તેજ રહી છે. બાળપણથી જ તેને સિવિલ સર્વિસિસમાં જવાનું મન બનાવી લીધુ હતું. દેશની સેવા કરવાની ઈચ્છા હતી, અને સમાજમાં સકારાત્મક પ્રભાવ પાડવાની ભાવનાથી પ્રેરિત થઈને તે આગળ વધી હતી.
તમાલા સાહા ન માત્ર પોતાની સક્સેસ સ્ટોરી માટે, પરંતું તે પોતાના આકર્ષક લુકને કારણે પણ વધુ ચર્ચામાં રહે છે. પોતાની સ્ટાઈલથી તે કોઈ બોલિવુડ સેલિબ્રિટીથી ઓછી નથી લાગતી.