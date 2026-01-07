Bollywood : આઈટમ સોંગ માટે સૌથી વધુ ફી લેતી અભિનેત્રી કોણ ? આ અભિનેત્રીઓ મિનિટ પ્રમાણે ચાર્જ કરે નક્કી
Bollywood highest Paid Item Girl: છેલ્લા ઘણા સમયથી ફરી એકવાર ફિલ્મોમાં આઈટમ સોંગ રાખવાનું ચલણ વધ્યું છે. આ ટ્રેંડ એટલો વધ્યો છે કે બોલીવુડની ટોચની અભિનેત્રીઓ પણ ફિલ્મોમાં આઈટમ સોંગ કરતી થઈ છે. આજે તમને બોલીવુડની એવી અભિનેત્રીઓ વિશે જણાવીએ જે આઈટમ સોંગ કરવા માટે સૌથી વધુ ફી લે છે.
તમન્ના ભાટિયા
સાઉથથી લઈ બોલીવુડમાં તમન્ના ભાટિયા આઈટમ સોંગ માટે ફેમસ છે. તમન્ના ભાટિયાએ રજનીકાંતની ફિલ્મ જેલરમાં કરેલા આઈટમ સોંગ અને સ્ત્રી 2 ફિલ્મના આઈટમ સોંગને લોકોએ સૌથી વધુ પસંદ કર્યું છે. તમન્ના ભાટિયા વિશે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર તે 6 મિનિટના પરફોર્મન્સ માટે 6 કરોડ ચાર્જ કરે છે.
નોરા ફતેહી
નોરા ફતેહી તેના ડાન્સ મુવ માટે ફેમસ છે. નોરા તેના ડાન્સ મુવ્સથી લોકોના દિલ જીતી લે છે. રિપોર્ટ અનુસાર નોરા ફતેહી એક ગીત માટે 2 કરોડ ચાર્જ કરે છે.
મલાઈકા અરોરા
બોલીવુડ અભિનેત્રી મલાઈકા અરોરા તેના આઈટમ સોંગ માટે ફેમસ છે. મુન્ની બદનામ હુઈ, ચલ છૈયા છૈયા, અનારકલી ગીત આજે પણ લોકોને પસંદ છે. રિપોર્ટ અનુસાર મલાઈકા એક સોન્ગ માટે 1 થી 2 કરોડ રુપિયા ફી લે છે.
કરીના કપૂર ખાન
બોલીવુડ અભિનેત્રી કરીના કપૂર ખાનના આઈટમ સોન્ગ પણ લોકપ્રિય થયા છે. જેમાં ફેવિકોલ, હલકટ જવાની, છમ્મક છલ્લો જેવા ગીત પર તેણે શાનદાર ડાંસ કર્યો છે. કરીના કપૂર એક ગીત માટે 5 કરોડ ચાર્જ કરે છે.
કૈટરિના કૈફ
કૈટરિના કૈફ આઈટમ સોન્ગ માટે 50 લાખથી 2 કરોડ ચાર્જ કરતી હતી. પરંતુ ધૂમ 3 પછી તેણે પોતાની ફી વધારી દીધી છે. ચિકની ચમેલી ગીત માટે તેણે 2 કરોડ રુપિયા લીધા હતા.
સામંથા રુથ પ્રભુ
સામંથા રુથ પ્રભુનું આઈટમ સોન્ગ ઉં અંટાવા આજે પણ લોકપ્રિય છે. પુષ્પા ફિલ્મના આ એક ગીત માટે સામંથાએ 5 કરોડ રુપિયા ચાર્જ કર્યા હતા.
