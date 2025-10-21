ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Tarot Card Prediction: ટેરો કાર્ડથી જાણો મેષથી લઈને મીન રાશિના જાતકો માટે કેવું રહેશે નવું વર્ષ?

Tarot Horoscope: ગુજરાતીઓના નવા વર્ષ વિક્રમ સંવત 2082ની શરૂઆત થવાની છે. આ દિવસ ગુજરાતીઓ માટે મહત્વનો હોય છે. નવા સંકલ્પો, નવી આશાઓ અને નવા સપનાઓ સાથે નવા વર્ષની શરૂઆત થવાની છે. ત્યારે આજે અમે તમને ટેરો કાર્ડથી જણાવીશું કે તમામ 12 રાશિઓ માટે નવું વર્ષ કેવું રહેશે?

Updated:Oct 21, 2025, 12:11 PM IST

મેષ

મેષ રાશિના જાતકોએ નવા વર્ષમાં નેગેટીવિટીથી બચવું પડશે. જો તમારે આગળ વધવું હોય તો જૂના બંધનો તોડવા પડશે. મગજમાં નકારાત્મક વિચારો ન લાગો. 

 

વૃષભ

નવા વર્ષમાં તમને પરિવારનો સાથ-સહકાર મળશે. નાણા ખર્ચ કરવામાં થોડો વિચાર અને પ્લાનિંગ કરવાની જરૂર છે. ભાવનાત્મક રીતે તમે ગુંચવણમાં રહી શકો છો.  

મિથુન

નવા વર્ષમાં તમને સફળતા મળી શકે છે. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખો. જગ્યા બદલવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થઈ શકે છે.

કર્ક

કર્ક રાશિના જાતકોએ પોતાની જાતને ઓળખવી જરૂરી છે. રૂપિયાની લેવડ-દેવડ ન કરો.  

સિંહ

સિંહ રાશિના જાતકોએ ખરાબ અનુભવોમાંથી શીખવાની જરૂર છે. જેથી ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના અનુભવ થાય નહીં. તમારી કામ કરવાની શક્તિમાં વધારો કરો. આરોગ્ય સ્વસ્થ રાખવા માટે બહારનું ખાવાનું ટાળો.

કન્યા

નવા વર્ષે તમને  ગુડ ન્યૂઝ મળશે.  નોકરી ધંધામાં નવી તકો મળી શકે છે. શરીર સારૂ રહે તે માટે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું.

તુલા

તુલા રાશિના જાતકોએ પોતાના હક માટે લડવું પડશે. નવા વર્ષે તમને જરૂર સફળતા મળશે. આ દરમિયાન સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

વૃષિક

નવા વર્ષે તમારા જીવનમાં નવા મિત્રોનું આગમન થઈ શકે છે. તમે મહેનતથી આગળ વધો. શારીરિક રીતે ફિટ રહેવા માટે વર્કઆઉટ કરવું જરૂરી છે.

ધન

ધન રાશિના જાતકોએ નવા વર્ષમાં નેગેટિવિટીથી બચીને રહેવું પડશે. જો તમે વેપાર કરતાં હોવ તો તેમાં થોડો ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. નવા-નવા લોકોને મળવાથી તમને ફાયદો થશે.

મકર

મકર રાશિના જાતકોએ નવા વર્ષમાં સફળતા મેળવવા માટે સખત મહેનત કરવાની જરૂર છે. કોઈપણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધતા પહેલા કોઈની સલાહ લેવી જોઈએ. શરીરનું ધ્યાન રાખવા માટે આરામ આપવો જરૂરી છે.

કુંભ

કુંભ રાશિના જાતકો વિક્રમ સંવત 2082મા કામ-ધંધામાં આગળ વધી શકે છે. તમારા અત્યાર સુધી અધૂરા રહેલાં કામ પૂરા થઈ શકે છે. મગજમાં વધુ પડતા વિચારો ન કરો.

મીન

મીન રાશિના જાતકોએ વિક્રમ સંવત 2082મા લાલચથી દૂર રહેવું. જો તમારી ઈચ્છા વિદેશ જવાની હોય તો આ સમય ખૂબ સારો છે. નવા વર્ષમાં તમારૂ સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે.  

