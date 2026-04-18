TATAના રોકાણકારોની મોજ! પહેલીવાર બોનસ શેર આપશે આ કંપની, 2327% વધ્યા છે શેર

TATA Free Share: TATA તેના રોકાણકારોને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કંપની પહેલીવાર બોનસ શેર જાહેર કરી શકે છે. કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે તેનું બોર્ડ 22 એપ્રિલે મળશે. આ બેઠકમાં, બોર્ડ રોકાણકારોને બોનસ શેર જાહેર કરવાનું વિચારશે.
 

Updated:Apr 18, 2026, 04:39 PM IST

1/7
image

TATA Free Share: ટાટા ગ્રુપની દિગ્ગજ કંપની, ટ્રેન્ટ (Trent Share Price) તેના શેરધારકોને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. ટ્રેન્ટ(Trent Share Price) પહેલીવાર તેના રોકાણકારોને બોનસ શેર જાહેર કરી શકે છે. ટાટા ગ્રુપ કંપનીએ શુક્રવારે એક્સચેન્જોને માહિતી આપી હતી કે તેનું બોર્ડ 22 એપ્રિલે મળશે.   

2/7
image

આ બેઠકમાં, ટ્રેન્ટનું બોર્ડ રોકાણકારોને બોનસ શેર જાહેર કરવાનું વિચારશે. કંપની 22 એપ્રિલે તેના નાણાકીય પરિણામો જાહેર કરશે. શુક્રવારે BSE પર ટ્રેન્ટના શેર 4105.95 રૂપિયા પર બંધ થયા. છેલ્લા 10 વર્ષમાં ટ્રેન્ટના શેરમાં 2327 ટકાનો મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો છે. ટ્રેન્ટે સ્ટોક સ્પ્લિટ પણ કર્યું છે.  

3/7
image

ટાટા ગ્રુપ કંપની ટ્રેન્ટનું બોર્ડ નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે ડિવિડન્ડ પર પણ વિચાર કરશે. વધુમાં, બોર્ડ કંપની અને તેની પેટાકંપનીઓના લાયક કર્મચારીઓને એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન (ESOP) ઓફર કરવાનું પણ વિચારશે. કંપની રાઇટ્સ ઇશ્યૂ અથવા અન્ય યોગ્ય માધ્યમો દ્વારા ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે મંજૂરી પણ માંગશે. એક્સચેન્જોને આપેલા ત્રિમાસિક અપડેટમાં, ટ્રેન્ટે અહેવાલ આપ્યો કે માર્ચ 2026 ક્વાર્ટરમાં તેની સ્ટેન્ડઅલોન આવક વાર્ષિક ધોરણે 20 ટકા વધીને 4,937 કરોડ રૂપિયા થઈ છે.  

4/7
image

ટાટા ગ્રુપની કંપની ટ્રેન્ટે પણ તેના શેરને વિભાજીત કર્યા છે. સપ્ટેમ્બર 2016માં, ટ્રેન્ટે તેના 10 શેરના ભાવને 1 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુ સાથે 10 શેરમાં વિભાજીત કર્યા છે. માર્ચ 2026 ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, કંપનીમાં પ્રમોટરનો હિસ્સો 37.01 ટકા છે, જ્યારે જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 62.99 ટકા છે.  

5/7
image

ટાટા ગ્રુપની કંપની ટ્રેન્ટના શેરમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં 2327 ટકાનો વધારો થયો છે. 29 એપ્રિલ, 2016ના રોજ ટ્રેન્ટના શેર 169.19 રૂપિયા પર હતા. 17 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ટ્રેન્ટના શેર 4105.95 રૂપિયૃા પર બંધ થયા. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, ટ્રેન્ટના શેરમાં 452%નો વધારો થયો છે.   

6/7
image

આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના શેર 743.20 રૂપિયાથી વધીને 4100 રૂપિયાથી વધુ થયા છે. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં, ટ્રેન્ટના શેરમાં 219 ટકાનો વધારો થયો છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, કંપનીના શેરમાં 197 ટકાનો વધારો થયો છે. ટ્રેન્ટના શેરનો 52-અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર 6,259 રૂપિયા છે. કંપનીનો 52-અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ 3,276.10 રૂપિયા છે.

7/7
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Trending Photos