ટાટાનો 170000000000 રૂપિયાનો IPO આટલા સમયમાં ખુલશે, IFC જંગી નફો કમાવવાની કરી રહ્યું છે તૈયારી

TATA Upcoming IPO: ટાટા આવનારો 2 બિલિયન ડોલર (17,000 કરોડ રૂપિયા)ના IPOથી ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન (IFC)ને મોટો ફાયદો થવાની ધારણા છે, કારણ કે વર્લ્ડ બેંક ગ્રુપ યુનિટ NBFCમાં તેનો હિસ્સો ઘટાડવાનું વિચારી રહ્યું છે.
 

Updated:Sep 14, 2025, 11:15 PM IST

TATA Upcoming IPO: ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન (IFC)ને ટાટા કેપિટલના આગામી 17,000 કરોડના IPOથી મોટો ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે કારણ કે વર્લ્ડ બેંક ગ્રુપ યુનિટ પોતાનો હિસ્સો ઘટાડવાનું વિચારી રહ્યું છે. ટાટા કેપિટલના DRHP અનુસાર, IFC આ ઇશ્યૂમાં 35.8 મિલિયન શેર વેચશે, જે 2011 માં ટાટા કેપિટલના તેના ક્લીનટેક બિઝનેસ પરના પ્રારંભિક દાવનો એક ભાગ છે.  

રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા તેના શેર લિસ્ટ કરવા માટે સમય આપ્યા બાદ ટાટા કેપિટલ ઓક્ટોબરના પ્રથમ પખવાડિયામાં તેનો 2 બિલિયન ડોલરનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) લોન્ચ કરી શકે છે, આ બાબતથી પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું. અગાઉ, NBFC કંપનીને શેરબજારમાં લિસ્ટ થવા માટે 30 સપ્ટેમ્બર સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો.  

વર્લ્ડ બેંક ગ્રુપના ખાનગી ક્ષેત્રના એકમ, IFAC એ 2011 માં ટાટા કેપિટલ સાથે મળીને ટાટા ક્લીનટેક કેપિટલ લિમિટેડ (TCCL)ની સ્થાપના કરી હતી, જેનો ઉદ્દેશ્ય નવીનીકરણીય અને ટકાઉ માળખાકીય પ્રોજેક્ટ્સને ધિરાણ આપવાનો હતો. તે સમયે, ભારતમાં સ્વચ્છ ઊર્જાને હજુ પણ સબસિડી-આધારિત ક્ષેત્ર માનવામાં આવતું હતું.  

છેલ્લા દાયકામાં, TCCL એક અગ્રણી ગ્રીન ફાઇનાન્સ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જે સૌર, પવન, બાયોમાસ, નાના જળવિદ્યુત, પાણી શુદ્ધિકરણ અને ઇલેક્ટ્રિક પરિવહન ક્ષેત્રોમાં 500 થી વધુ નવીનીકરણીય પ્રોજેક્ટ્સને ટેકો આપે છે. વધુમાં, કંપનીએ 22,400 મેગાવોટથી વધુ સ્વચ્છ ઊર્જા ક્ષમતાને મંજૂરી આપી છે અને દેશમાં સૌથી વ્યાપક ક્લીનટેક પોર્ટફોલિયોમાંનો એક બનાવ્યો છે. દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 સુધીમાં, ક્લીનટેક અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન 18,000 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગઈ હતી. છેલ્લા બે વર્ષમાં તે વાર્ષિક 32 ટકાના દરે વધ્યું છે.  

TCCL ના ટાટા કેપિટલ સાથેના વિલીનીકરણ પછી, IFC હવે મૂળ NBFC માં 7.16 કરોડ શેર અથવા લગભગ 1.8 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. આમાંથી, તે આગામી IPO માં 3.58 કરોડ શેર વેચવાની યોજના ધરાવે છે.  

Disclaimer: શેર બજાર જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. 

