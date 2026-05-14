/ગુજરાતને હવે ગરમીથી મળશે રાહત! અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી, આ તારીખે આવશે પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ

Ambalal Patel Agahi : ગુજરાતમાં ગરમીનો કહેર હવે ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. આકાશમાંથી વરસતા અગનગોળા વચ્ચે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. અમદાવાદ સહિતના શહેરો અગનભઠ્ઠીમાં ફેરવાઈ ગયા છે. પરંતુ આ વચ્ચે હવે આવ્યા છે રાહતના સમાચાર. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ગરમીમાં ઘટાડાની આગાહી કરી છે. શું છે આ આગાહી? જુઓ આ અહેવાલમાં...
ગુજરાત હાલ આગ ઝરતી ગરમીની ઝપેટમાં છે. બપોરના સમયે રસ્તાઓ સૂમસામ દેખાઈ રહ્યા છે. લોકો ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં તો ગરમીનો પારો 44.1 ડિગ્રી સુધી પહોંચતા લોકો અકળાઈ ઉઠ્યા છે. માત્ર અમદાવાદ જ નહીં, ગાંધીનગરમાં 43.8 ડિગ્રી, રાજકોટમાં 43.8 ડિગ્રી સાથે સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી ગરમ શહેર નોંધાયું. અમરેલીમાં 43.5, સુરેન્દ્રનગરમાં 43.4 અને ડીસામાં 42.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાતા ગરમીનો પ્રકોપ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો.
ગાંધીનગરમાં 43.8 ડિગ્રી. રાજકોટમાં 43.8 ડિગ્રી. અમરેલીમાં 43.5 ડિગ્રી. સુરેન્દ્રનગરમાં 43.4 ડિગ્રી. ડીસામાં 42.2 ડિગ્રી. કચ્છ પણ ગરમીથી બાકાત નથી રહ્યું. કંડલા પોર્ટ અને કંડલા એરપોર્ટમાં 43 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. જ્યારે ભુજમાં 39.8 અને નલિયામાં 37 ડિગ્રી તાપમાન રહ્યું.
પરંતુ હવે ગરમી વચ્ચે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર આવતીકાલથી રાજ્યમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થશે. પવનની દિશા બદલાતા આગામી ત્રણ દિવસમાં 2 થી 4 ડિગ્રી સુધી તાપમાન ઘટવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માએ જણાવ્યું કે, 3 દિવસમાં 2 થી 4 ડિગ્રી સુધી તાપમાન ઘટવાની શક્યતા છે. જો કે સુરેન્દ્રનગરમાં હજુ ગરમી યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. જ્યારે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં 32 ડિગ્રી આસપાસ અને જામનગરમાં 35 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલે વધુ એક મોટી આગાહી કરતાં જણાવ્યું કે, 22 અને 23 મે દરમિયાન એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે. જેના કારણે ચોમાસું વહેલું પહોંચવાની શક્યતા છે. અને 19થી 23 મે દરમિયાન પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટી સાથે વરસાદ વરસી શકે છે. અરબ સાગર સક્રિય બનતા રાજ્યમાં સારા વરસાદની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ત્યારે હાલ ગરમીથી ત્રસ્ત ગુજરાતીઓ માટે આ સમાચાર રાહત લઈને આવ્યા છે. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે ગુજરાતીઓને રાહતની આશા જાગી છે. શું ખરેખર ગરમીનો પારો નીચે આવશે? અને શું ચોમાસું આ વખતે વહેલું દસ્તક દેશે? તેના પર હવે સૌની નજર ટકેલી છે.