હોળી પહેલા હવામાનનો વરતારો : અલ નીનોને કારણે માર્ચમાં ભયાનક ગરમી પડશે, પલટાઈ ગઈ આગાહી

Weather Department Heatwave Alert : અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો સાતમા આસમાને પહોંચી શકે છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં આજથી ગરમીમાં વધારો થશે. ત્યારે માર્ચ મહિનામાં જ ગરમીનો પારો ૩૭-૩૮ ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની આગાહી છે અને આગામી ૫ થી ૮ માર્ચ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં 'યલો એલર્ટ' અપાયું છે. 

Updated:Mar 02, 2026, 09:00 AM IST

માર્ચમાં હીટવેવનુ એલર્ટ

હવામાન વિભાગે માર્ચ મહિનામાં ભયાનક ગરમીની આગાહી કરી છે. કારણ કે, અલ નીનો સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ ગઈ છે. જેને કારણે 10 માર્ચ બાદ ગરમીનો પારો ઉંચે જતો જ જશે. એટલું જ નહિ, ગરમીનો પારો માર્ચના અંત સુધીમાં 43 ડિગ્રી પર પણ પહોંચી શકે છે. 

લા લીનો હવે અલ નીનો સક્રિય થયું 

લા નીનો સિસ્ટમ પહેલાથી જ પ્રશાંત મહાસાગરમાં સક્રિય છે. જેને કારણે વર્ષની શરુઆતમાં જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી દરમિાયન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ જોવા મળ્યા હતા. પરંતુ હવે અલ નીનો સક્રિય થઈ ગયું છે. જેને કારણે વાતાવરણ પલટાશે. અને ઠંડીને બદલે ગરમી પડશે. 

અલ નીનોની અસર શું થશે

અલ નીનો કારણે આજે 2 માર્ચે હિમાયલ વિસ્તારમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટબન્સ સક્રિય થશે. જેને કારણે વાતાવરણમાં ભેજ વધશે. તો 11 માર્ચછી વાદળ અને ભેજનું પ્રમાણ ઘટી જશે. જેના બાદ ગરમ પવનો ફૂંકાવાની શરૂઆત થશે. જેનાથી ગરમીનો પારો છેક 40 થી 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જશે. 

અલ નીનો શું છે

અલ-નીનો એક એવી કુદરતી ઘટના છે જેમાં પેસિફિક મહાસાગરની સપાટીનું પાણી સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ થાય છે. આ કારણે વાતાવરણમાં ભેજ ઘટતા ઠંડા પવનો રોકાઈ જાય છે અને ગરમ લૂ ફૂંકાય છે. લઘુતમ-મહત્તમ તાપમાનમાં વધારો થતાં બફારો વધે છે. આ કારણે ઉનાળામાં વધુ ગરમી પડે છે. 

