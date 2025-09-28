ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં આજે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી : આગામી 3 કલાકમાં 20 થી વધુ જિલ્લાઓને એલર્ટ

Gujarat Weather Forecast : હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહીથી ગરબાની બગડશે મજા... અંબાલાલ પટેલે આજથી દશેરા સુધી ભારે વરસાદની કરી આગાહી... દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજા બોલાવશે વરસાદી રમઝટ... 

Updated:Sep 28, 2025, 08:38 AM IST

આાગામી 3 કલાકની આાગાહી

હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે. જેમાં છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, ડાંગમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા અને રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો દાહોદ, મહીસાગર, પંચમહાલ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ દાદરા અને નગર હવેલી, ભાવનગર, અમરેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને પોરબંદરમાં સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે. 

હવામાન વિભાગની આગાહી 

હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદર નગર હવેલીમાં રેડ એલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો આજના દિવસે અમરેલી, ભાવનગર, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી અને ડાંગમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, ખેડા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, આણંદ, બોટાદ, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં છવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 

અંબાલાલ પટેલની આગાહી 

ગરબાની મજા બગાડવા મેઘરાજા આવી ગયા છે. આજથી 3 ઓક્ટોબર સુધી મેઘરાજા રમઝટ બોલાવશે. આગાહીકાર અંબાલાલે ગુજરાતમાં હવે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્ચતા છે. તો મુંબઈ સહિત મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં ધોધમાર વરસાદ થશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી ખેલૈયાઓને નિરાશ કરે તેવી છે. 

મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ આવી  

આવતીકાલે 28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. આ હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું કે, બંગાળની ખાડીમાં જે સિસ્ટમ બની હતી, તે મજબૂત બનીને લો પ્રેશરની કેટેગરીમાં ફેરવાઈને જમીન ઉપર આવી ગઈ છે. હાલ આ સિસ્ટમ આંધ્ર પ્રદેશના વિજયવાડા અને વિશાખાપટ્ટનમના વચ્ચેના ભાગોમાં સક્રિય છે અને ધીમે-ધીમે ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહી છે. આ સિસ્ટમ આગામી 28 સપ્ટેમ્બરે વહેલી સવારે મુંબઈ ઉપર પહોંચતાની સાથે જ વધારે મજબૂત બની જશે. જેના પરિણામે 28 અને 29 સપ્ટેમ્બર, એમ બે દિવસ મુંબઈમાં ધોધમાર વરસાદ પડશે. ભારે વરસાદના પગલે મુંબઈનું જનજીવન ખોરવાઈ જશે. મુંબઈની સાથે જ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડશે. આ સિસ્ટમ મુંબઈ પાસે થઈને અરબ સાગરમાંથી પસાર થવાની છે. આથી સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કાંઠાના જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે.

