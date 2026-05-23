/લખી રાખજો આ તારીખ! તોફાની વરસાદ-આંધીનું ભયાનક એલર્ટ, જાણો ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને શું છે આગાહી?

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં હાલ હવામાનનો મિજાજ અજીબોગરીબ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના નાગરિકો એક તરફ અસહ્ય ગરમી અને લૂથી તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે, ત્યાં બીજી તરફ વાતાવરણમાં પલટો આવવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થવાની સાથે જ માવઠાની મોટી આગાહી કરી છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાના કારણે આજે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.
હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં આજથી વાતાવરણમાં મોટો બદલાવ આવશે અને પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વિધિવત રીતે શરૂ થઈ જશે. આજે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં તોફાની ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત 24 અને 25 મે દરમિયાન પણ રાજ્યના જુદા-જુદા છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં માવઠું થઈ શકે છે. આ વરસાદી માહોલને કારણે આગામી દિવસોમાં ગરમીના પારામાં આંશિક ઘટાડો નોંધાશે, જેથી લોકોને અકળામણથી થોડી રાહત મળશે.
હવામાન વિભાગે 17 રાજ્યોમાં વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ દરમિયાન આશરે 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. આગમી બે થી ત્રણ દિસમાં ચોમાસું આગળ વધશે. આ દરમિયાન ગુજરાતમાં હાલ ઉનાળો આકરો બની રહ્યો છે. અસહ્ય ગરમી અને ઉકળાટથી રાજ્યના લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. ચોમાસું સક્રિય થવાના કારણે કેરલમ, લક્ષદ્વીપ, તમિલનાડુ, આસામ, મેઘાલય, પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે ઉત્તર-પશ્ચિમ, મધ્ય અને પૂર્વ ભારતમાં હીટવેવનું એલર્ટ આપ્યું છે. દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા અને મધ્ય પ્રદેશમાં તાપમાન 44 થી 47 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને સંઘપ્રદેશોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જામનગર અને રાજકોટ. દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના દીવ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, રાહતની વાત એ છે કે આવતીકાલથી વાતાવરણ ફરી સામાન્ય થઈ જશે અને તાપમાન 40 થી 42 ડિગ્રીની આસપાસ સ્થિર રહેશે.
રાજ્યમાં એક તરફ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીની અસર છે, તો બીજી તરફ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત હજુ પણ કાળઝાળ ગરમીમાં શેકાઈ રહ્યું છે. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં તાપમાનનો પારો 43 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગaયો છે, જ્યારે રાજ્યના 6 મુખ્ય જિલ્લાઓમાં તાપમાન 42 ડિગ્રીથી વધુ નોંધાયું છે. ગુજરાત અત્યારે ગરમી અને વરસાદના બેવડા પ્રકોપનો સામનો કરી રહ્યું છે. જ્યાં ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતમાં સૂર્યદેવ આકરા પાણીએ છે, ત્યાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદી માવઠું વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરાવી શકે છે. ખેડૂતોને પણ આ અણધાર્યા વરસાદને પગલે સાવચેત રહેવા જણાવાયું છે.
પંજાબમાં 23 થી 28 મે સુધી હળવા વરસાદનું અનુમાન છે. ઉત્તરાખંડમાં 23 મે એ ગાજવીજ અને હળવા વરસાદની સંભાવના છે. ભારે પવન અને કરાનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં વરસાદ અને ગાજવીજની સંભાવના છે. રાજસ્થાનમાં હીટવેવનું એલર્ટ છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારમાં આંધી પણ આવી શકે છે. ઝારખંડમાં 23 થી 28 મે સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે બિહારમાં 25 મે સુધી ભારે વરસાદનું એલર્ટ આપ્યું છે. જ્યારે 28 મે સુધી ગાજવીજનું અનુમાન છે.