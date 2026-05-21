થાઈલેન્ડની રંગીન દુનિયાની મજા માણવા ઈચ્છતા ગુજરાતીઓ માટે મોટો આંચકો, ખાસ જાણો

Published: May 21, 2026, 11:54 AM IST|Updated: May 21, 2026, 11:54 AM IST

Thailand Travel Rules: થાઈલેન્ડ ખાસ કરીને તો બેંગકોક અને પટ્ટાયા એ એવા સ્થળો છે તે ગુજરાતીઓને ખુબ આકર્ષે છે. જો તમે પણ ત્યાં ફરવા જવાનું વિચારતા હોવ તો તમારા માટે જરૂરી સમાચાર છે. 

થાઈલેન્ડની સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને 60 દિવસવાળી વિઝા ફ્રી સુવિધા હવે ખતમ કરી દીધી છે. આ સમગ્ર વિગતો વિસ્તૃત રીતે જાણો. 

થાઈલેન્ડ સરકારનું કહેવું છે કે અનેક વિદેશી નાગરિકો લાંબા સમય સુધી મંજૂરી વગર દેશમાં રહતા હતા. કેટલાક કેસમાં ડ્રગ્સ, ગેરકાયદે બિઝનેસ અને માનવ તસ્કરી જેવી ગતિવિધિઓના આરોપ પણ સામે આવ્યા. ત્યારબાદ સરકારે નિયમ કડક કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.   

ભારતીય પાસપોર્ટ ધારકોને પહેલા 60 દિવસ સુધી વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી મળતી હતી. પરંતુ હવે આ સુવિધા ખતમ થવાની છે. આવામાં ભારતીય મુસાફરોને ફરીથી જૂના 30 દિવસવાળા નિયમ હેઠળ જ મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. 

થાઈલેન્ડના અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ નિર્ણય કોઈ એક દેશને નિશાન  બનાવીને નથી લેવાયો. સરકારનું કહેવું છે કે નવી નીતિનો હેતુ સુરક્ષા વધારવાનો, ઓવરસ્ટે રોકવાનો અને એન્ટ્રી સિસ્ટમને વધુ નિયંત્રિત બનાવવાનો છે. 

કયા દેશો પર લાગૂ થશે નિયમ

આ ફેરફાર ફક્ત ભારત પર જ નહીં પરંતુ 90થી વધુ દેશો પર લાગૂ થશે. જેમાં અમેરિકા, શેંગેન દેશો, ઈઝરાયેલ, અને અનેક દક્ષિણ અમેરિકી દેશોના મુસાફરો પણ સામેલ છે. જેમને પહેલા લાંબી મુદ્દતની વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી મળતી હતી.  

થાઈલેન્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જરૂર પડ્યે મુસાફરો વિઝા મુદ્દત વધારવા માટે અરજી કરી શકે છે. જો કે હવે એક્સટેન્શન ઓટોમેટિક નહીં રહે અને ઈમિગ્રેશન અધિકારીઓને યોગ્ય કારણ બતાવવું પડશે.  

ટ્રાવેલ ઈન્ડસ્ટ્રી પર અસર!

થાઈલેન્ડની અર્થવ્યવસ્થામાં પર્યટનનું મોટું યોગદાન છે. આવામાં નવા નિયમોની અસર વિદેશી યાત્રીઓની સંખ્યા પર પડી શકે છે. જો કે સરકારનું માનવું છે કે સુરક્ષા અને પર્યટન વચ્ચે સંતુલન જાળવી રાખવું જરૂરી છે. 

ઈ વિઝા સિસ્ટમ કેમ જરૂરી

સરકારે કહ્યું કે હવે ઈ વિઝા સુવિધા પહેલા કરતા વધુ સરળ અને તેજ થઈ ચૂકી છે. જેના કારણે લાંબા વિઝા ફ્રી સ્ટેની જરૂરિયાત ઓછી થઈ ગઈ હતી અને નવી સિસ્ટમ દ્વારા યાત્રીઓની સારી રીતે તપાસ શક્ય બની શકશે.   

ભારતીય યાત્રીઓએ શું કરવું?

જો તમે થાઈલેન્ડ ફરવાની યોજના ઘડતા હોવ તો મુસાફરી પહેલા નવા વિઝા નિયમ જરૂર તપાસી લેવા. એરલાઈન ટિકિટ અને હોટલ બુકિંગ કરતા પહેલા ઓફિશિયલ અપડેટ જોવી જરૂરી રહેશે. જેથી કરીને ત્યારબાદ કોઈ પરેશાનીનો સામનો કરવો ન પડે.   

