આ દિવસે આવશે પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો! લાખો ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, ચેક કરો ડિટેલ
PM Kisan 22nd Installment Date: લાખો ખેડૂતો PM-KISANના 22માં હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ખેડૂતો ઘણા અઠવાડિયાથી 2,000 રૂપિયાના આવનારા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ તે હજુ સુધી તે ખાતામાં નાખવામાં આવ્યો નથી.
PM Kisan 22nd Installment Date: દેશભરના કરોડો ખેડૂતો હાલમાં પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાના 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ખેડૂતો 2,000 રૂપિયાના આવનારા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ તે હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.
શરૂઆતમાં, અહેવાલો સૂચવે છે કે આ હપ્તો ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં ખાતામાં આવી શકે છે. પાછળથી, એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે હોળી પહેલા ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા થઈ શકે છે. જો કે, ફેબ્રુઆરી પૂરો થયા પછી અને હોળી પસાર થઈ ગયા પછી પણ, હપ્તો હજી આપવામાં આવ્યો નથી.
PM કિસાન યોજના હેઠળ, કેન્દ્ર સરકાર નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. આ રકમ ત્રણ સરખા હપ્તામાં આપવામાં આવે છે, લાખ લેનારા ખેડૂતોને 2,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. આ પૈસા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા સીધા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં નાખવામાં આવે છે, જે કોઈપણ વચ્ચેનાનો રોલ રહેતો નથી.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, 22મા હપ્તાની તારીખ હવે 13 માર્ચ હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તે દિવસે આસામની મુલાકાતે આવશે, અને તે દરમિયાન ખેડૂતો માટે હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં નાખી શકે છે. જો કે, સરકારે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે આ જાહેરાત કરી નથી, તેથી ખેડૂતોએ થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે.
કેટલાક ખેડૂતોને આ વખતે તેમના હપ્તા મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જે ખેડૂતોએ હજુ સુધી e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી નથી અથવા તેમના કિસાન IDને પોર્ટલ સાથે લિંક કર્યું નથી તેમને આવનારો હપ્તો મળશે નહીં. વધુમાં, જે પરિવારોમાં જીવનસાથી અથવા બાળકોમાંથી કોઈ એક સરકારી નોકરી ધરાવે છે, આવકવેરો ભરે છે અથવા 10,000 રૂપિયા કે તેથી વધુનું સરકારી પેન્શન મેળવે છે તેઓ પણ આ યોજના માટે પાત્ર નથી.
તેથી, ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી રહી છે કે તેઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમના E-KYC પૂર્ણ કરે, તેમના જમીન રેકોર્ડ ચકાસે અને સત્તાવાર PM કિસાન વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને તેમની પાત્રતા ચેક કરે. સરકાર દરેક હપ્તો ખાતામાં નાખતા પહેલા લાભાર્થીઓની યાદી અપડેટ કરે છે, તેથી તે મહત્વપૂર્ણ છે કે બધી માહિતી બરોબર અને અપડેટ હોય.
જો કોઈ ખેડૂત પોતાનું નામ લાભાર્થી યાદીમાં છે કે નહીં તે ચકાસવા માંગે છે, તો તેઓ સત્તાવાર PM-KISAN વેબસાઇટ લઈ શકે છે અને લાભાર્થી યાદી વિભાગમાં તેમના રાજ્ય, જિલ્લા, બ્લોક અને ગામની માહિતી દાખલ કરી શકે છે. ખેડૂતો 'કિસાન ઈમિત્ર' ચેટબોટનો ઉપયોગ કરીને યોજના સંબંધિત માહિતી પણ સરળતાથી મેળવી શકે છે.
Trending Photos