8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને પહેલા જેવી જ ભેટ... સમજો સેલેરીનું ગણિત

8મા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને પહેલા જેવી જ ભેટ... સમજો સેલેરીનું ગણિત

8th Pay Commission Latest News: મહત્વનું છે કે સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. સમિતિની રચના નવેમ્બરમાં કરવામાં આવી હતી. સામાન્ય રીતે, કમિશનને તેની ભલામણો તૈયાર કરવામાં 18થી 24 મહિનાનો સમય લાગે છે. આ દરમિયાન, નવા પગાર પંચે ફેબ્રુઆરીમાં એક વેબસાઇટ શરૂ કરી હતી.
 

Updated:Mar 14, 2026, 10:43 PM IST

8th Pay Commission Latest News: આ દિવસોમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં આઠમું પગાર પંચ સૌથી વધુ ચર્ચાતો વિષય છે. કેન્દ્ર સરકારે ગયા વર્ષે આઠમું પગાર પંચ બનાવ્યું હતું. તેની રચના પછી, તેની ભલામણો 18થી 20 મહિનામાં લાગુ કરવામાં આવશે.   

આ પગાર પંચ ફક્ત કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે પગાર માળખા પર ભલામણો કરશે નહીં પરંતુ ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય લાભો પર પણ નિર્ણય લેશે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ વર્ષના પગારમાં 7મા પગાર પંચ કરતા મોટો વધારો થશે.  

ખરેખર, કર્મચારી સંગઠનો માંગ કરી રહ્યા છે કે, 7મા પગાર પંચની જેમ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે પગાર માળખું નક્કી કરવામાં આવે. તેઓ ઇચ્છે છે કે આ વધારો થાય જેથી કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે. જોકે, નિષ્ણાતો માને છે કે અંતિમ પગાર વધારો મોટાભાગે નવા પગાર માળખાના અમલીકરણ સમયે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ના સ્તર પર આધારિત હશે.   

આ જ કારણ છે કે 8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને DA સ્તર કર્મચારીઓના પગાર નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. સામાન્ય રીતે, જ્યારે નવું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સંચિત DAને મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવે છે, અને તેના આધારે નવો પગાર નક્કી કરવામાં આવે છે.  

7મા પગાર પંચનું ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા 2.57 નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે, લઘુત્તમ મૂળ પગાર 7,000 રૂપિયા હતો, જેને 2.57થી ગુણાકાર કર્યા પછી, ઘટાડીને 18,000 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો હતો. આ લેવલ 1 કર્મચારીઓ માટે હતું. તેવી જ રીતે, વિવિધ સ્તરોના કર્મચારીઓ માટે રકમ અલગ હતી. હવે, 8મા પગાર પંચમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આ ફોર્મ્યુલા શું હશે અને કર્મચારીઓ તેમના પગારમાં કેટલો વધારો જોશે.  

જોકે, ઘણા નિષ્ણાતો માને છે કે 8મા પગાર પંચમાં મોટો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. આ દરમિયાન, કર્મચારી સંગઠનોએ આ વખતે નોંધપાત્ર રીતે વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO)એ વિવિધ સ્તરો માટે 3.0થી 3.25 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. તદનુસાર, સ્તર 1થી 5ના કર્મચારીઓ માટે 3.0, સ્તર 6થી 12 માટે 3.05થી 3.10 અને ઉચ્ચ સ્તરના અધિકારીઓ માટે 3.25ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ કરવામાં આવે છે.  

સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. સમિતિની રચના નવેમ્બરમાં કરવામાં આવી હતી. કમિશન સામાન્ય રીતે તેની ભલામણો તૈયાર કરવામાં 18થી 24 મહિનાનો સમય લે છે. આ દરમિયાન, નવા પગાર પંચે ફેબ્રુઆરીમાં એક વેબસાઇટ શરૂ કરી. કમિશને કર્મચારીઓ અને અન્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો માંગ્યા છે, જેના કારણે પગાર વધારા અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.  

