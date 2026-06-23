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અમદાવાદ સહિત 14 જિલ્લાઓમાં થશે ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી, ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીનો વરતારો!

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:32 AM IST

Ambalal Patel Predictions: ગુજરાતમાં લાંબી રાહ જોવડાવ્યા બાદ અંતે મેઘરાજાની સવારી આવી પહોંચી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી બે દિવસ માટે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામવાની મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના 14 જિલ્લાઓમાં આજે અને આવતીકાલે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ સાથે જ 40 થી 50 કિમીની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

84 ટકાની મોટી ઘટ બાદ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ1/5

84 ટકાની મોટી ઘટ બાદ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ

ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન સામાન્ય કરતાં મોડું થયું છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને અરબી સમુદ્ર તરફથી આવતા નબળા પવનને કારણે ચોમાસું વિલંબિત થતાં રાજ્યમાં અત્યાર સુધી વરસાદની 84 ટકા જેટલી મોટી ઘટ જોવા મળી છે. જોકે, હવે પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વેગવંતી બની છે અને અત્યાર સુધીમાં રાજ્યના 48 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, જૂન મહિનાના અંત સુધીમાં ચોમાસું સમગ્ર રાજ્યને આવરી લેશે.  

છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યાં કેટલો વરસાદ ખાબક્યો?2/5

છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યાં કેટલો વરસાદ ખાબક્યો?

છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતના 17 જિલ્લાઓના 52 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર જોવા મળી છે, જેના કારણે લાંબા સમયથી ગરમીથી પરેશાન લોકોને મોટી રાહત મળી છે અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ વરસાદ ભાવનગરમાં 1.84 ઇંચ સાથે નોંધાયો છે. સુરતના ઉમરપાડામાં 1.77 ઇંચ, નવસારીના જલાલપોરમાં 39 મીમી અને નર્મદાના સાગબારામાં 39 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, તાપી અને ડાંગ જિલ્લાઓમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા છે. 

આવતીકાલની આગાહી: આ જિલ્લાઓ એલર્ટ પર3/5

આવતીકાલની આગાહી: આ જિલ્લાઓ એલર્ટ પર

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આવતીકાલે પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે. ખાસ કરીને ખેડા, વડોદરા, પંચમહાલ અને આણંદ સહિતના જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની મજબૂત સંભાવનાઓ સેવાઈ રહી છે. સૌરાષ્ટ્રના સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી અને બોટાદ જિલ્લાના કેટલાક તાલુકાઓમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને મહેસાણા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદે પોતાની હાજરી પુરાવી છે.

દેશભરમાં ચોમાસાની સ્થિતિ અને ખેતી પર અસર4/5

દેશભરમાં ચોમાસાની સ્થિતિ અને ખેતી પર અસર

છેલ્લા 15 દિવસથી સરહદ પર અટકેલા નેઋત્યના ચોમાસાએ આખરે દંતેવાડાના રસ્તે છત્તીસગઢમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે અને રાયપુરમાં વરસાદ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. તમિલનાડુ અને મેઘાલયમાં અત્યંત ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. તમિલનાડુના થૂથુકુડીમાં રવિવારે ધૂળની ડમરીઓનું વાવાઝોડું ફૂંકાયું હતું, જ્યારે રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાં કરા પડ્યા છે. 

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ચોમાસામાં થયેલા વિલંબના કારણે ચાલુ વર્ષે ખરીફ પાકના વાવેતરમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. જેમાં કઠોળના વાવેતરમાં 12% અને કપાસના વાવેતરમાં 43.2% જેટલો મોટો ઘટાડો નોંધાતા જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. જોકે, હવે શરૂ થયેલા વરસાદથી વાવેતરને નવું જીવન મળશે તેવી આશા છે.

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