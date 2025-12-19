આવતીકાલે ચતુર્ગ્રહી યોગનો શુભ સંયોગ, જાગશે આ 5 રાશિનું સુતેલુ ભાગ્ય, સુખ અને સમૃદ્ધિમાં થશે વધારો !
Chaturgrahi Yog: આવતીકાલે 20 ડિસેમ્બર, શનિવાર છે અને તે તિથિ પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (ચંદ્ર પક્ષનો વધનો તબક્કો)ની પ્રતિપદા તિથિ છે. દિવસ અનુસાર, શનિ દિવસનો સ્વામી ગ્રહ રહેશે. ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં દિવસ અને રાત ગોચર કરશે. પરિણામે, ચંદ્ર અને ગુરુ સાતમા ભાવમાં રહેશે, જે ગજકેસરી યોગ બનાવશે. મંગળ અને ચંદ્રની આવતીકાલે યુતિ પણ ધન યોગ બનાવશે. વધુમાં, ધન રાશિમાં શુક્રનું ગોચર મેષ અને મિથુન સહિત પાંચ રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી રહેશે. દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદથી, આ લોકોને સંપત્તિ સહિત ઘણી બાબતોમાં લાભ થશે.
Chaturgrahi Yog: 20 ડિસેમ્બર, શનિવાર છે, અને શનિ દિવસનો સ્વામી ગ્રહ હશે, જે ગુરુની રાશિ, મીનમાં ગોચર કરશે, જે ગુરુ સાથે ચોથા-દશમા યોગ બનાવશે. આવતીકાલે, પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિએ, ચંદ્ર ગુરુની રાશિ, ધનુમાં દિવસ અને રાત ગોચર કરશે. ચંદ્રના ગોચરથી ગજકેસરી યોગ બનશે. મંગળ અને ચંદ્રનો યુતિ પણ ધન યોગ બનાવશે. એક અદ્ભુત સંયોગ એ છે કે શુક્ર પણ આવતીકાલે ગોચર કરશે, જેનાથી ધનુરાશિમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે.
સિંહ રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે આવતીકાલ વિદેશથી લાભ લાવશે. જેમનું કામ વિદેશથી સંબંધિત છે તેમને નફાની તકો મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમે આવતીકાલે રાજકીય સંબંધોનો પણ લાભ લઈ શકો છો. અનુભવી અને વરિષ્ઠ વ્યક્તિનો ટેકો અને માર્ગદર્શન તમને સફળતા અપાવશે. કામ પર સાથીદારો સાથે મળીને કામ કરવાથી તમને ફાયદો થશે. તમે ટૂંકા કે લાંબા અંતરની યાત્રાઓ પણ કરી શકો છો. તમારા પરિવારમાં સંવાદિતા અને પ્રેમ પ્રવર્તશે. તમે તમારા બાળકો સાથે પણ ખુશ રહેશો.
મિથુન રાશિ: આ રાશિ માટે આવતીકાલનો દિવસ સારો રહેશે. તમે આવતીકાલે ભાગીદારીના કાર્યથી નફો મેળવી શકશો. તમારા કાર્યસ્થળમાં ટીમવર્કથી લાભ મેળવશો. એક ઇચ્છા પૂર્ણ થશે, જે તમને ખુશ કરશે. આવતીકાલે, નસીબ તમને આર્થિક લાભ અપાવશે, અને તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને તમારી માતા અને મામા તરફથી ટેકો અને આશીર્વાદ મળશે. વ્યવસાયમાં કમાણી આનંદ લાવશે. આજે તમને તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશી અને ટેકો મળશે. તમે તમારા બાળકો સાથે સારો સમય પણ વિતાવી શકશો.
મીન રાશિ: આ રાશિ માટે આવતીકાલ શુભ રહેશે. તમને કામ પર સાથીદારોનો સહયોગ મળશે, અને તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કોઈપણ તણાવ કે ગૂંચવણોનો ઉકેલ આવી શકે છે. આવતીકાલે તમને તમારા પિતા અને પિતૃ પક્ષ તરફથી લાભ મળશે. તમે લાંબા ગાળાના રોકાણો કરીને પણ તમારી આવક વધારી શકો છો. કોઈ મિત્ર કે પરિચિત વ્યક્તિ તમને મદદ કરી શકે છે. વાહન અને અન્ય વૈભવી વસ્તુઓ મેળવવાની પણ શક્યતા છે. મીન રાશિના લોકો આવતીકાલે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ભાગ્યશાળી રહેશે. વ્યવસાયિકોને સારા સોદા મળશે. જો તમારું કાર્ય વિદેશ સાથે સંબંધિત છે, તો ત્યાંથી પણ નફો થવાની સંભાવના છે.
મેષ રાશિ: આ રાશિ માટે આવતીકાલ ખૂબ જ શુભ અને લાભદાયી રહેશે. ભાગ્ય તમને એક કરતાં વધુ પાસાઓમાં સફળતા અને નફો લાવશે. તમને તમારી નોકરીમાં પ્રગતિની તકો મળશે, જ્યારે તમે વ્યવસાયમાં પણ સારી કમાણી કરશો. મુસાફરી અને મુસાફરી સાથે સંકળાયેલા લોકો પણ લાભ મેળવશે. આવતીકાલે તમારા પિતા અને પિતૃ પક્ષ તરફથી પણ લાભ મળશે. જમીન અને મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં આવતીકાલ તમારા માટે અનુકૂળ દિવસ છે. તમે તમારા પ્રેમ જીવન તેમજ તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો.
ધન રાશિ: આ રાશિ માટે આવતીકાલ સર્વાંગી લાભ લાવશે. નસીબ તમારા માટે પ્રગતિના દરવાજા ખોલી રહ્યું છે. તમે મોટી સફળતા અને ખુશી પ્રાપ્ત કરશો. આવતીકાલે તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. કોઈ ઇચ્છા પૂર્ણ થવાથી તમારું મનોબળ વધશે. આવતીકાલે તમને મિલકત સંબંધિત કામથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા મોટા ભાઈ-બહેનોનો ટેકો મળશે. વ્યવસાયિક કમાણી સારી રહેશે. સોના અને ધાતુ સંબંધિત કામમાં રોકાયેલા લોકોની કમાણીમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. તમને કોઈ મિત્ર કે સંબંધીને મળવાની તક મળશે. તમને આધ્યાત્મિક લાભ પણ મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
