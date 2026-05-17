  આ 3 રાશિઓના ખરાબ દિવસો થયા પૂરા, ન્યાયના દેવતાએ કર્યું ગોચર, થશે અનેક ગણો ધનલાભ !

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 17, 2026, 05:14 PM IST|Updated: May 17, 2026, 05:14 PM IST

Shani Gochar: આજે, 17 મે, 2026ના રોજ, એક મહત્વપૂર્ણ જ્યોતિષીય ઘટના બની. હકીકતમાં, લગભગ 4 મહિના પછી, શનિનું ગોચર થયું છે. અહીં, તમે આ રવિવારના ગોચરના સમય અને તેનાથી પ્રભાવિત રાશિઓ વિશે જણાવીશું.

Shani Gochar: શનિ કોઈ સામાન્ય ગ્રહ નથી. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં તેનું વિશેષ મહત્વ છે, જે વ્યક્તિના જીવનના ઘણા પાસાઓ પર ઊંડી અસર કરે છે. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પણ શનિ કુંડળીમાં પોતાનું સ્થાન બદલે છે, ત્યારે લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે. આ વખતે, લગભગ ચાર મહિના પછી, 17 મે, 2026ના રોજ, બપોરે 3.49 વાગ્યે, કર્મના ન્યાયના ગ્રહ, ભગવાન શનિ, ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રથી રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર થયા, જેની અસરો રાશિચક્રના જીવન પર અસર કરવા લાગી છે.  

અહીં, તમે આજથી ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિના નામ અને જન્માક્ષર શીખી શકશો જેમના ખરાબ દિવસો સમાપ્ત થઈ ગયા છે.  

મેષ રાશિ: આજનું શનિ ગોચર મેષ રાશિ માટે શુભ રહેશે. મુસાફરીનો સમય સારો રહેશે, કારણ કે તે તમારી ખુશીમાં ઘટાડો કરશે નહીં. વધુમાં, તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. જેમને પેટની સમસ્યાઓ છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. પરિણીત લોકો આજે ખુશ અને સંતુષ્ટ રહેશે, સુધરેલા સંબંધોને કારણે.  

મકર રાશિ: જો ઘરમાં જૂના મતભેદો વારંવાર થતા રહ્યા હોય, તો તે ઉકેલાઈ જશે. વધુમાં, સુધારેલ સ્વાસ્થ્ય માનસિક શાંતિ લાવશે. જેમણે નવી કંપનીમાં નોકરી માટે અરજી કરી છે તેઓ સફળ થવાની શક્યતા છે. વધુમાં, મિલકત વેચવાથી આગામી દિવસોમાં નોંધપાત્ર નફો થશે.  

ધન રાશિ: લાંબા સમયથી અટકેલા કામ હવે પૂર્ણ થશે. તમારી પાસે નવા વ્યવસાયિક ભાગીદારો ઉમેરવાની પણ તક હશે. ઘરમાં નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. વધુમાં, પરિણીત યુગલો તેમના જીવનસાથીઓ સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશે અને પ્રવાસનું આયોજન કરશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

