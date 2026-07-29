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2026નું સૌથી મોટું ગ્રહ ગોચર! રાહુ-કેતુની ચાલ બદલાતા આ રાશિઓના ખુલશે સફળતાના દ્વાર

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:02 PM IST

Rahu Ketu Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં રાહુ અને કેતુ, જેને છાયા ગ્રહ માનવામાં આવે છે, તેઓ ડિસેમ્બર 2026માં તેમની રાશિ બદલવાના છે. પાંચ મહિના પછી થનારું આ મોટું આકાશી પરિવર્તન પાંચ પસંદ કરેલી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. 
 

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Rahu Ketu Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, રાહુ અને કેતુને વક્રી ગ્રહો માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેમનો પ્રભાવ ગહન અને નિર્ણાયક માનવામાં આવે છે. આ બંને ગ્રહો દર 18 મહિનામાં લગભગ એક વાર રાશિ બદલે છે, તેથી તેમના ગોચર જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, 2026માં 5 ડિસેમ્બર એક ખાસ દિવસ હશે, કારણ કે આ દિવસે રાહુ કુંભ રાશિ છોડીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યારે કેતુ સિંહ રાશિમાંથી કર્ક રાશિમાં જશે. આ આકાશી પરિવર્તન બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ કેટલાક લોકો માટે, આ સમય ખાસ તકો લાવી શકે છે.  

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જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, રાહુને અચાનક લાભ, ટેકનોલોજી, વિદેશી દેશો અને મહત્વાકાંક્ષાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. કેતુ આધ્યાત્મિકતા, અનુભવ અને કાર્યોના પરિણામો સાથે સંકળાયેલ છે. જ્યારે આ બે ગ્રહો તેમના રાશિ બદલે છે, ત્યારે વ્યક્તિના જીવનમાં નવા વળાંક આવે છે. તેમના ગોચર અચાનક કારકિર્દીમાં પરિવર્તન, નવી તકો અને માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ લાવે છે. ભૂતકાળના કાર્યો પરિણામો આપે છે. આ જ કારણ છે કે રાહુ અને કેતુનું ગોચર હંમેશા સમાચારમાં રહે છે. તો ચાલો જાણીએ કે રાહુ અને કેતુ ગોચર, જે 2026 ના અંતમાં થવાનું છે, તેનાથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.  

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વૃશ્ચિક રાશિ: આ ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે રાહત લાવી શકે છે. મિલકત સંબંધિત બાબતો સફળ થઈ શકે છે. કૌટુંબિક વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. નવી વ્યવસાયિક યોજનાઓ સફળ થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. આ સમય દરમિયાન તમે પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત અનુભવશો.  

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વૃષભ રાશિ: આ સમયગાળો વૃષભ રાશિ માટે સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે. તમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. આ સમય તમારા વ્યાવસાયિક વિકાસ માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે.  

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મિથુન રાશિ: આ ગોચર મિથુન રાશિ માટે નવી તકોના દરવાજા ખોલી શકે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવા વિદેશ યાત્રા શક્ય છે. વ્યવસાયનો વિકાસ થશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ થશે. રોકાણથી નફો થવાની સંભાવના છે. કારકિર્દીમાં પરિવર્તન ઇચ્છતા લોકો માટે આ સમય ખાસ હોઈ શકે છે.  

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મકર રાશિ: મકર રાશિ માટે રાહુનો પ્રવેશ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિની તકો ઉપલબ્ધ છે. નવી જવાબદારીઓ મળવાના સંકેત છે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવાની ઉર્જા વધશે. આ સમય તમને તમારા સપનાઓની નજીક લાવી શકે છે.  

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કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. પ્રમોશન અથવા નોકરીમાં ફેરફારના સંકેતો છે. અટકેલું ભંડોળ પાછું મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સ્થિરતા અને વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. આ સમય આર્થિક રીતે મજબૂત બનવાની તક પૂરી પાડી શકે છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Rahu Ketu Gochar 2026
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