ગુજરાતને પશ્ચિમ દિશા તરફથી સુનામીનો સૌથી મોટો ખતરો! કચ્છ, દ્વારકા-ઓખાનો પટ્ટો વધુ જોખમી
World Tsunami Awareness Day: 5 નવેમ્બરે ‘વિશ્વ સુનામી જાગૃતિ દિવસ' ઉજવવામાં આવશે. આ અવસર પર ફરી એકવાર ખૂબ જ મહત્ત્વનો સવાલ સામે ઊભો છે કે શું? ગુજરાતને સુનામીનું જોખમ છે ?' અને જો તે છે તો આપણા બચાવ અંગેના પ્રયાસો કેટલા મજબૂત છે? તે મોટો પ્રશ્ન છે. નિષ્ણાતોના મતે ભારતમાં પૂર્વ કિનારે બંગાળની ખાડી તરફ સુનામીનું જોખમ વધુ છે. પરંતુ પશ્ચિમ કિનારે ખાસ કરીને ‘ગુજરાત-કચ્છ રિઝન' પણ સુનામી જોખમ ઝોનમાં આવે છે.
World Tsunami Awareness Day: આજે ‘વિશ્વ સુનામી જાગૃતિ દિવસ' ની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે ફરી એકવાર ખૂબ જ મહત્ત્વનો સવાલ સામે ઊભો છે કે 'શું ગુજરાતને સુનામીનું જોખમ છે?' અને જો તે છે તો આપણા બચાવ અંગેના પ્રયાસો કેટલા મજબૂત છે?
નિષ્ણાતોના મતે ભારતમાં પૂર્વ કિનારે બંગાળની ખાડી તરફ સુનામીનું જોખમ વધુ છે, પરંતુ પશ્ચિમ કિનારે ખાસ કરીને 'ગુજરાત-કચ્છ રિઝન' પણ સુનામી જોખમ ઝોનમાં આવે છે. ગુજરાતને પશ્ચિમ દિશા તરફથી સુનામીનો સૌથી મોટો ભય છે, જેનું કારણ છે અરબ સાગરના ઉત્તર-પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલો 'મકરાન સબડક્શન ઝોન'.
1945ની સુનામીએ કચ્છથી દમણ સુધી કેર વર્તાવ્યો હતો
ઘણા લોકો માને છે કે ગુજરાતમાં ક્યારેય સુનામી આવી નથી, પરંતુ હકિકત કંઈક અલગ છે. 27 નવેમ્બર 1945 ના દિવસે મકરાન કિનારે (આજના પાકિસ્તાન-ઈરાન બોર્ડર પાસે) રિક્ટર સ્કેલ પર 8 થી વધુની તીવ્રતાનો સમુદ્રી ભૂકંપ આવ્યો હતો. વર્ષ ૧૯૪૫ની સુનામીએ કચ્છ, દ્વારકા-ઓખાના પટ્ટાને વધુ અસર કરી હતી.
સ્થાનિક દસ્તાવેજો અને મૌખિક ઇતિહાસ મુજબ, આ ભૂકંપથી સર્જાયેલી સુનામીની તરંગો કચ્છ, દ્વારકા, ઓખા સુધી પહોંચી હતી. તટ પાસેનું પાણી અચાનક પાછું ખેંચાયું હતું, ત્યારબાદ 2 થી 3 મીટર સુધી ઊંચા દરિયાઈ મોજા ઉછળ્યા હતા. માછીમારોની હોડીઓ ડૂબી હતી અને કિનારે રહેલા કેટલાક લોકોના મોત થયા હતા. સરકારી દસ્તાવેજોમાં મોતના ચોક્કસ આંકડા નથી, પરંતુ વર્ષ 1945ની આ ઘટના ગુજરાત માટે એક મોટી ચેતવણી હતી.
કચ્છ, દ્વારકા-ઓખાનો પટ્ટો વધુ જોખમી: મકરાન ઝોનનો ભય
ગુજરાતનો 1,600 કિલોમીટર લાંબો દરિયાઈ કિનારો 'મિડિયમ રિસ્ક ઝોનમાં' આવે છે. જિઓલોજિસ્ટોના જણાવ્યા મુજબ, અરબ સાગરનું ઉત્તર-પશ્ચિમ ક્ષેત્ર સામાન્ય નથી, જ્યાં ટેકટોનિક પ્લેટો સરકતી રહે છે અને તે જ વિસ્તાર 1945ની સુનામીનું જન્મસ્થળ હતો. વિજ્ઞાનીઓનું માનવું છે કે જો આ મકરાન ઝોન ફરી સક્રિય થાય અને 8.5 અથવા વધુની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવે, તો 3 થી 6 કલાકમાં ગુજરાતના દરિયાઈ કિનારે સુનામી આવી શકે છે.
વિસ્તાર- જોખમનું સ્તર
કચ્છ વિસ્તાર- ઊંચો, દ્વારકા-ઓખા- ઊંચો, જામનગર-ખંભાળિયા પટ્ટો- મધ્યમ ઊંચો, પોરબંદર- સોમનાથ-વેરાવળ- મધ્યમ, દીવ-ભાવનગર, દમણ, દહાણું-વસાઇ પટ્ટો- સંભવિત.
સુનામીનો સામનો કરવા ગુજરાત કેટલું સજ્જ?
'પ્રકૃતિ ક્યારેય સૂચના આપતી નથી, પરંતુ તેને સમજવાની તૈયારી કરવી માનવજાતની ફરજ છે.' આ વિધાનને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતનું 'ઇન્ડિયન સુનામી અર્લી વાર્નિંગ સેન્ટર' ગુજરાત પર દરરોજ નજર રાખે છે. રાજ્યમાં સુનામીના જોખમ સામે બચાવ અંગેના પ્રયાસો મજબૂત કરવામાં આવ્યા છે. સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી, દરિયા કિનારાના જિલ્લા ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ સેલ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને નેવીનું એલર્ટ નેટવર્ક સતત મોનિટરિંગ કરે છે.
માછીમારો માટે મોબાઈલ સાયરન સિસ્ટમ, માછીમાર સમાજને તાલીમ, અને દર વર્ષે મોકડ્રીલનું આયોજન થાય છે. ગુજરાત મેરિટાઇમ બોર્ડ, કચ્છ કલેક્ટોરેટ, NDMA, NDRF જેવી એજન્સીઓ સાથે સંકલન રાખવામાં આવે છે. વિસ્તાર જલદી ખાલી કરવાના માર્ગો, સાઇરન ટેસ્ટિંગ, સેટેલાઈટ ફોન સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે. માંડવી, જામનગર સહિતના વિસ્તારોમાં જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજાય છે.
સુનામી વખતે શું કરવું?
ઊંચી જમીન તરફ દોડવું: તરત જ સુરક્ષિત, ઊંચા વિસ્તાર તરફ જતું રહેવું. સમુદ્રથી દૂર રહેવું: દરિયાથી ૨થી ૩ કિલોમીટર દૂર જતું રહેવું. તાત્કાલિક પ્રતિસાદ: એલર્ટ મળતા તરત જ પ્રતિસાદ આપવો. માછીમારો: માછીમારોએ દરિયા કિનારો છોડી દેવો.
Trending Photos