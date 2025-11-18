મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ 4 રાશિઓ માટે રહેશે ભારે, કરવો પડશે છે નાણાકીય સંકટનો સામનો !
Mangal Nakshatra Parivartan: મંગળના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનને એવો સમય માનવામાં આવે છે જ્યારે ઘણી રાશિઓના જીવનમાં અચાનક પરિવર્તન અને ઉથલપાથલનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વધુમાં, તે રાશિના લોકોને આગામી એક મહિના સુધી સાવધાન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
Mangal Nakshatra Parivartan: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આવતીકાલે એટલે કે 19 નવેમ્બરે મંગળ સાંજે 7:40 વાગ્યે જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, બુધ જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રનો શાસક દેવતા છે. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે મંગળ નવા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે રાશિચક્રના મન, કારકિર્દી અને સંબંધો પર સીધી અસર કરે છે.
મંગળ જ્યાં પણ ફરે છે, ત્યાં આવેગ અને સંઘર્ષ જેવી વૃત્તિઓ જાગૃત થાય છે. વધુમાં, મંગળ પોતાનું નક્ષત્ર બદલતા હોવાથી, કેટલીક રાશિઓ અચાનક મૂડ સ્વિંગ અને જવાબદારીઓમાં વધારો જેવી ભારે પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કરી શકે છે. આ જ કારણ છે કે જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આ પરિવર્તનને સાવધાન રહેવાનો સમય માનવામાં આવે છે.
મેષ રાશિ: મંગળના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન મેષ રાશિ માટે નકારાત્મક માનવામાં આવે છે. ઉતાવળમાં કોઈપણ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. સંબંધોમાં નાની નાની બાબતો પર દલીલો થઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો, કારણ કે મંગળનો પ્રભાવ બેદરકારી વધારી શકે છે. કામમાં ઉતાવળ પણ નુકસાન તરફ દોરી શકે છે, તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન ધીરજ રાખો.
કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તન અશુભ માનવામાં આવે છે. તેઓ ભારે મન અનુભવી શકે છે. લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે, કારણ કે નાની નાની બાબતોને મન પર લેવાથી તણાવ વધી શકે છે. પરિવાર અથવા સંબંધોમાં ગેરસમજ થવાની શક્યતા છે. હાલ પૂરતું કોઈપણ મોટા નાણાકીય નિર્ણયો મુલતવી રાખવું શ્રેષ્ઠ છે.
કન્યા રાશિ: મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તન કન્યા રાશિના જાતકોના ભાગીદારી, વૈવાહિક જીવન અને વ્યાવસાયિક સંબંધો પર સીધી અસર કરી શકે છે. નજીકના સંબંધીના શબ્દો તમને અપેક્ષા કરતાં વધુ અસર કરી શકે છે, જેના કારણે ચીડિયાપણું વધી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી અંગે અસંતોષ અથવા મંતવ્યોનો સંઘર્ષ થઈ શકે છે. દરેક વાતચીત સમજી વિચારીને કરો. નાણાકીય જોખમો અથવા મોટા રોકાણો ટાળો.
ધન રાશિ: મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ધનુ રાશિના જાતકોને કામ પર દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમારી મહેનત ખરાબ પરિણામો આપી શકે છે. આ સમય સ્વાસ્થ્ય અંગે નકારાત્મક સંકેતો બતાવી રહ્યો છે. પરિવાર પ્રત્યે ઉદાસીનતા અથવા ચીડિયાપણું પણ સંબંધોમાં અંતર બનાવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
