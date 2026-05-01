200થી ઓછી કિંમતમાં મળી રહ્યા છે Jio, Airtel અને Vi ના સૌથી સસ્તા પ્લાન્સ! જાણો કયો છે બેસ્ટ

cheap recharge plans India: મોંઘા રિચાર્જ પ્લાન્સથી પરેશાન છો? હવે રાહતના સમાચાર છે! Jio, Airtel અને Vi પાસે 200 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં પણ શાનદાર પ્લાન્સ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં કોલિંગથી લઈને ડેટા સુધી બધું જ મળી રહ્યું છે.

Updated:May 01, 2026, 03:22 PM IST

cheap recharge plans India: આજના સમયમાં મોબાઈલ ફોન આપણી રોજિંદી જરૂરિયાત બની ગયો છે. મોટાભાગના કામો હવે ફોન પર જ થાય છે, પરંતુ રિચાર્જ પ્લાન્સ મોંઘા થવાને કારણે ખર્ચ વધી ગયો છે. અત્યારે મોટાભાગના લોકો સ્માર્ટફોનમાં બે સિમ કાર્ડ વાપરે છે. આવા સંજોગોમાં બંને નંબર પર રિચાર્જ કરાવવું ઘણું મોંઘું પડી રહ્યું છે, જેના કારણે યુઝર્સની ટેન્શન વધી ગઈ છે.

200 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં પણ મળે છે પ્લાન્સ

જો તમે મોંઘા પ્લાન્સથી પરેશાન હોવ તો રાહતની વાત એ છે કે Jio, Airtel અને Vi પાસે હજુ પણ કેટલાક કરકસરયુક્ત પ્લાન્સ છે, જે ₹200થી ઓછી કિંમતમાં આવે છે. દેશની અગ્રણી ટેલિકોમ કંપનીઓના પોર્ટફોલિયોમાં માત્ર મોંઘા પ્લાન્સ જ નહીં, પરંતુ બજેટ યુઝર્સ માટે ઘણા સસ્તા રિચાર્જ વિકલ્પો પણ સામેલ છે.

Jio નો સૌથી સસ્તો પ્લાન

Jio પાસે ₹186 નો એક કિફાયતી પ્લાન છે, જેમાં 28 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે દરરોજ 1GB ડેટા પણ આપવામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં મળતો ડેઈલી ડેટા તેને અન્ય કરતા વધુ સારો બનાવે છે, જોકે આ પ્લાન ખાસ કરીને Jio Phone યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે.

Airtel નો બજેટ પ્લાન

Airtel ₹199 માં 28 દિવસની વેલિડિટી વાળો પ્લાન આપે છે. જેમાં તમામ નેટવર્ક પર અનલિમિટેડ કોલિંગની સુવિધા મળે છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને કુલ 2GB ડેટા આપવામાં આવે છે. સાથે જ, 12 મહિના માટે Adobe Express Premium નું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ મળે છે.

Vi નો કિફાયતી પ્લાન

Vi (Vodafone Idea) તેના ગ્રાહકોને ₹189માં 26 દિવસની વેલિડિટી વાળો પ્લાન ઓફર કરે છે, જેમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ મળે છે. આ પ્લાનમાં 1GB ડેટાની સાથે 300 ફ્રી SMS પણ આપવામાં આવે છે, જે તેને બેઝિક યુઝર્સ માટે એક સારો વિકલ્પ બનાવે છે.  

cheap recharge plans IndiaJio 186 plan detailsAirtel 199 plan benefitsVi 189 plan featuresmobile recharge under 200

