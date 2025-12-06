ગણતરીની કલાકોમાં ગ્રહોનો સેનાપતિ કરશે ગોચર, આ 3 રાશિઓના પુરા થવા લાગશે અટકેલા કામ !
Mars Transit: મંગળ ટૂંક સમયમાં ગુરુની રાશિ, ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગ્રહ સેનાપતિ, મંગળનું ધનુ રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સમાચાર લાવશે.
Mars Transit: મંગળને બધા ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે, જે સમયાંતરે તેની સ્થિતિ બદલતો રહે છે. હાલમાં, મંગળ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આવતીકાલે મંગળ ગુરુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળનું વૃશ્ચિક રાશિથી ધનુ રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ અને અન્ય રાશિઓ માટે અશુભ રહેશે.
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, મંગળ 7 ડિસેમ્બર, રવિવારના રોજ રાત્રે 8:27 વાગ્યે ધનુ રાશિમાં ગોચર કરશે. મંગળનું ધનુ રાશિમાં ગોચર આગામી દિવસોમાં કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિઓ માટે મંગળના ગુરુ રાશિમાં ગોચરને શુભ ફળ મળશે.
સિંહ: મંગળનું ગુરુની રાશિમાં ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. ખર્ચ પણ વધી શકે છે. તેથી, તમારા બજેટનું ધ્યાન રાખો. આ સમય દરમિયાન નવું કાર્ય શરૂ કરવું શુભ રહેશે. વૈવાહિક જીવન પણ મધુર રહેશે.
મિથુન: મંગળનું ગુરુની રાશિમાં ગોચર મિથુન રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી રહેશે. તમારા અટકેલા કામ શરૂ થશે. કારકિર્દીમાં પ્રમોશન મેળવવા માટે તમને ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો મળી શકે છે, જે તમારે સંપૂર્ણતા સાથે પૂર્ણ કરવા પડશે. સમૃદ્ધિ આવશે. કામ માટે વિદેશ પ્રવાસની શક્યતાઓ છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી કેટલાક સારા સમાચાર પણ મળશે.
મેષ: મેષ રાશિ માટે, મંગળનું ગુરુ રાશિમાં ગોચર અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં વિદેશી સોદો મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે સમાપ્ત થશે. મંગળના શુભ પ્રભાવને કારણે તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે. પરિવારમાં ખુશહાલીનું વાતાવરણ રહેશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos