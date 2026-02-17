ગ્રહોનો સેનાપતિ કરશે કુંભમાં ગોચર, બનશે અંગારક યોગ, આ ત્રણ રાશિઓ લોકો રહેજો સંભાળીને !

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Mangal gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. તમારી અંદર રહેલી હિંમત અને બહાદુરી મંગળને કારણે છે. હાલમાં મંગળ મકર રાશિમાં છે. આ પછી, મંગળ શનિની બીજી રાશિ, કુંભ રાશિમાં જશે.

Updated:Feb 17, 2026, 08:10 PM IST

Mangal gochar: મંગળ અને રાહુ ભેગા થઈને અંગારક યોગ બનાવશે. આ યોગ ખૂબ જ નકારાત્મક સ્વભાવનો છે. વધુમાં, મંગળ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યા પછી, પાંચ ગ્રહોનો સંયોગ પણ બનશે. આ ઘણી રાશિઓ માટે મુશ્કેલી લાવશે. આ રાજયોગોનું નિર્માણ કરશે. સૂર્ય-મંગળનો સંયોગ આદિત્ય મંગળ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે, સૂર્ય-બુધનો સંયોગ બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ કરશે, અને સૂર્ય-શુક્રનો સંયોગ શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ કરશે.   

અહીં, આપણે ફક્ત મંગળના ગોચર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું, અને કઈ રાશિઓને તેનાથી લાભ થશે. રાશિચક્ર પર આ પ્રભાવ 1 એપ્રિલ સુધી રહેશે, કારણ કે મંગળ આખા એપ્રિલ દરમ્યાન આ રાશિમાં રહેશે. બીજા દિવસે, 2 એપ્રિલે, મંગળ કુંભ રાશિથી મીનમાં ગોચર કરશે.  

વૃષભ રાશિ: કુંભ રાશિમાં મંગળનું ગોચર વૃષભ રાશિના લોકો માટે નસીબ અને લાભ બંને લાવી શકે છે. તેઓ નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરી શકે છે. વધુમાં, તમે માન અને હિંમતમાં પણ વધારો અનુભવશો. નસીબ તમને તમારા બધા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. સમાજમાં તમને એક ઉદાહરણ તરીકે દર્શાવવામાં આવશે.  

મીન રાશિ: કુંભ રાશિમાં મંગળનું ગોચર મીન રાશિ માટે નસીબ લાવશે, અને આનાથી તેમને તેમના કામ અને અંગત જીવનમાં ફાયદો થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમયનો આનંદ માણશો. વધુમાં, તમે અન્ય લોકોને મદદ કરશો. મંગળ તમને ગુસ્સે કરી શકે છે, પરંતુ વસ્તુઓ કામ કરશે. આ સમય દરમિયાન સખત મહેનત કરો, અને તમને ફળ મળશે.

કુંભ રાશિ: આ રાશિમાં મંગળનું ગોચર અનુકૂળ રહેશે. તમારા અંગત જીવનમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે, પરંતુ તમારી આવક સારી રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારે પ્રામાણિકતા અને સખત મહેનત કરવાની જરૂર છે. આ રીતે, તમે તમારું મહત્તમ ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કરી શકશો. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

