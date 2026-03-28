₹150 કરોડના ફ્રેશ ઇશ્યૂનો સાથે IPO લાવી રહી છે કંપની, શું છે પ્લાન, જાણો
Upcoming IPO: આ IPOમાં 150 કરોડ રૂપિયા સુધીના શેરનો નવો ઇશ્યૂ અને હાલના શેરધારકો દ્વારા 2,83,99,567 શેર સુધીની ઓફર ફોર સેલ (OFS)નો સમાવેશ થાય છે. માર્કેટમાં ઉથલ પાથલ વચ્ચે કંપની IPO લઈને આવી રહી છે.
Upcoming IPO: હોમ ફર્નિચર અને એપ્લાયન્સ ભાડે આપતી કંપની રેન્ટોમોજો લિમિટેડે IPO(Rentomojo IPO) દ્વારા પૈસા એકત્ર કરવા માટે બજાર નિયમનકાર સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) સમક્ષ પ્રારંભિક દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા છે. પ્રસ્તાવિત IPOમાં ₹150 કરોડ સુધીના શેરનો નવો ઇશ્યૂ અને 2,83,99,567 શેર સુધીના OFSનો સમાવેશ થાય છે.
Accel India, Edelweiss Discovery Fund, ValueQuest, Madison India, Chiratae Ventures અને GMO Payment Gateway જેવા રોકાણકારો પણ શેર વેચી રહ્યા છે. કંપની પ્રી-IPO રાઉન્ડમાં 30 કરોડ રૂપિયા સુધીનું એકત્ર કરવાનું વિચારી શકે છે, જે નવા ઇશ્યૂનો એક ભાગ છે. એ નોંધવું જોઈએ કે રેન્ટોમોજોમાં પ્રમોટર્સ 21.51 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે 73.66 ટકા હિસ્સો સામાન્ય શેરધારકો પાસે છે, અને બાકીના 4.83 ટકા હિસ્સો કર્મચારી ટ્રસ્ટ પાસે છે.
ગીતાંશ બામાનિયા દ્વારા સ્થાપિત, કંપની ટેકનોલોજી-આધારિત, ફુલ-સ્ટેક ડાયરેક્ટ-ટુ-કન્ઝ્યુમર (D2C) પ્લેટફોર્મ ચલાવે છે, જે સમગ્ર ભારતમાં ફર્નિચર અને ઘરેલું ઉપકરણો માટે ભાડા અને સબ્સ્ક્રિપ્શન સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.
રેન્ટોમોજો લિમિટેડ ફર્નિચર અને ઉપકરણો માટે સંગઠિત ઓનલાઈન ભાડા સેગમેન્ટમાં સૌથી મોટી કંપની છે, જેનો અંદાજિત બજાર હિસ્સો નાણાકીય વર્ષ 2025માં સબ્સ્ક્રિપ્શન આવકના આધારે 42-47 ટકા છે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં, કંપની પાસે 22 શહેરોમાં 227,000 થી વધુ એક્ટિવ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ હતા, જેને 21 વેરહાઉસના નેટવર્ક દ્વારા ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો. સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે કામગીરીમાંથી આવક 265.96 કરોડ રૂપિયા હતી, અને નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે કર પછીનો નફો 43.11 કરોડ રૂપિયા હતો.
રેન્ટોમોજો લિમિટેડ ફર્નિચર અને ઉપકરણો માટે સંગઠિત ઓનલાઈન ભાડા સેગમેન્ટમાં સૌથી મોટી કંપની છે, જેનો અંદાજિત બજાર હિસ્સો નાણાકીય વર્ષ 2025માં સબ્સ્ક્રિપ્શન આવકના આધારે 42-47 ટકા છે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં, કંપની પાસે 22 શહેરોમાં 227,000 થી વધુ એક્ટિવ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ હતા, જેને 21 વેરહાઉસના નેટવર્ક દ્વારા ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો. સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે કામગીરીમાંથી આવક 265.96 કરોડ રૂપિયા હતી, અને નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે કર પછીનો નફો 43.11 કરોડ રૂપિયા હતો.
પેકેજિંગ કન્ટેનર અને બોટલના ઉત્પાદક ભારત પીઈટી લિમિટેડે પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (આઈપીઓ) દ્વારા 760 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા માટે સેબી સમક્ષ પ્રારંભિક દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા છે. કંપની આ આઈપીઓ હેઠળ 120 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર જાહેર કરશે.
કંપનીના પ્રમોટર્સ વેચાણ માટે બજારમાં 640 કરોડ રૂપિયા મૂલ્યના શેર પણ ઓફર કરશે. કંપની IPO લોન્ચ કરતા પહેલા 24 કરોડ રૂપિયા સુધીના શેર ખાનગી રીતે વેચવાનું પણ વિચારી શકે છે. 1998માં સ્થપાયેલી, કંપની જંતુનાશકો અને અન્ય જંતુનાશકો માટે પેકેજિંગ કેન માટે 11 ટકા બજાર હિસ્સો ધરાવે છે.
