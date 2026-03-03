સૂર્ય અને બુધની યુતિ આ રાશિઓને કરાવશે જબરદસ્ત નાણાકીય લાભ, 7 માર્ચથી બદલાઈ જશે ભાગ્ય !

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોસૂર્ય અને બુધની યુતિ આ રાશિઓને કરાવશે જબરદસ્ત નાણાકીય લાભ, 7 માર્ચથી બદલાઈ જશે ભાગ્ય !

Budhaditya Rajyog Rashifal: બુધ, જે શાણપણ અને નોકરી આપનાર ગ્રહ છે, અને સૂર્ય, જે આત્મવિશ્વાસ, તેજ અને જીવનશક્તિ આપનાર ગ્રહ છે, કુંભ રાશિમાં યુતિ કરવાના છે. આ યુતિ બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ કરશે, જે ઘણી રાશિઓ માટે સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવશે.
 

Updated:Mar 03, 2026, 07:54 PM IST

Budhaditya Rajyog Rashifal: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, સૂર્ય અને બુધનો યુતિ બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ કરશે, જે ઘણી રાશિઓ માટે શુભ રહેશે. શનિવાર, 7 માર્ચ, 2026ના રોજ સાંજે 4:29 વાગ્યે, સૂર્ય અને બુધ બંને 0 ડિગ્રી પર હશે. આ તેમની વચ્ચે યુતિ પાસા બનાવશે. સૂર્ય અને બુધનો યુતિ પાસા પાંચ રાશિઓને નોંધપાત્ર રીતે લાભ આપશે. આ રાશિઓ નસીબમાં વધારો અને નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરશે. નાણાકીય લાભ અને સુખ અને સમૃદ્ધિની શક્યતાઓ રહેશે.  

તુલા રાશિ: તુલા રાશિના જાતકો માટે આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. વધતી કમાણીથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમને કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. આ શુભ યુતિથી તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે.  

સિંહ રાશિ: બુધાદિત્ય રાજયોગની રચના સિંહ રાશિના જાતકોના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. તેમને પૂર્વજોની મિલકતથી લાભ થઈ શકે છે. રાજકારણમાં સામેલ લોકોને ઉચ્ચ પદ મળી શકે છે. આ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે.

મિથુન રાશિ: સૂર્ય અને બુધનો યુતિ મિથુન રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. ઉદ્યોગપતિઓને આ યુતિથી ફાયદો થશે. રોકાણ નફાકારક રહેશે. તમે અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો. આ તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. વિલંબિત કાર્યો પૂર્ણ થશે.  

મેષ રાશિ: મેષ રાશિના જાતકોને કારકિર્દીની નવી તકો અને નોકરીની તકો મળશે. સરકારી નોકરીઓ માટે તૈયારી કરનારાઓને સફળતા મળી શકે છે. નસીબ તેમને સાથ આપશે, અને નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ રહેશે. તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરવામાં આવશે.  

ધન રાશિ: સૂર્ય અને બુધનો યુતિ ધન રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તેમને આર્થિક લાભ થશે. તમે ધાર્મિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. તમે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સારું પ્રદર્શન કરશો. ધનુ રાશિના જાતકો હિંમત અને બહાદુરીમાં વધારો અનુભવી શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

