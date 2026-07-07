/શુક્ર-કેતુની યુતિથી આ 3 રાશિઓ પર રહેશે વિશેષ કૃપા, મળશે સફળતા અને ધનલાભ!

Shukra ketu yuti: 1 ઓગસ્ટ સુધી કેતુ અને શુક્ર તમારા માટે લાભ લાવશે. આ પછી, શુક્ર કઈ રાશિમાં જશે, અને આ યુતિ લાભ કરાવશે. શુક્ર અને કેતુ તેમની સ્થિતિના આધારે પ્રેમ, સંબંધો, કારકિર્દી, સંપત્તિ અને સ્વાસ્થ્ય પર શુભ અથવા અશુભ પ્રભાવ પાડે છે. સિંહ રાશિમાં વર્તમાન શુક્ર-કેતુ યુતિ ઘણી રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. શુક્ર સંપત્તિ, ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ, આકર્ષણ અને પ્રેમનો સૂચક છે.
Shukra ketu yuti: શુક્ર પહેલાથી જ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરી ચૂક્યો છે. શુક્ર સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, જે સૂર્ય સાથે યુતિ બનાવે છે. કેતુ પણ આ રાશિમાં છે, તેથી સૂર્ય પણ તેમાં જોડાશે, જેનાથી ઘણા ફેરફારો થશે. આ યુતિ 1 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. બંને ગ્રહો 1 ઓગસ્ટ સુધી આ રાશિમાં રહેશે. આ પછી, શુક્ર કન્યા રાશિમાં જશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પરિવર્તન આવશે. તમારા માટે વસ્તુઓ સારી રહેશે, અને ઘણા શુભ યોગ તમને લાભ લાવશે. જો કે, કેતુ કેટલીક રાશિઓ પર નકારાત્મક અસર પણ કરશે. શુક્ર સાથે યુતિ, કેતુ તમારા પ્રેમ જીવનમાં સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. વધુમાં, તમે કોઈથી અલગ થવાનો અનુભવ પણ કરી શકો છો.
સમય ચક્રનું સાતમું ઘર શુક્રનું છે. શુક્ર શોખ અને જુસ્સાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તમે શુક્ર જે ઘરમાં છે તેના પર ખૂબ ધ્યાન આપો છો. કેતુ તમારા ભૂતકાળના જીવનમાં તમે શું કર્યું છે તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કેતુ આધ્યાત્મિકતા, અંધકાર અને અલગતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કેતુ તમારા મનમાં ઊંડાણપૂર્વક કાર્ય કરે છે. કેતુ તમારા સંબંધોને નુકસાન પહોંચાડતો નથી, પરંતુ તેમને સુધારે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિ માટે, આ યુતિ ઘણી સમસ્યાઓ દૂર કરશે. તમારા જીવનમાં વસ્તુઓમાં સુધારો થશે. ધર્મમાં તમારી રુચિ વધશે. તમારા માટે બધું સારું રહેશે.
વૃષભ રાશિ: શુક્ર અને કેતુ તમારા માટે સારા નસીબ લાવી રહ્યા છે. વૃષભ રાશિના લોકો સારા લાભ જોઈ રહ્યા છે. એક રીતે, તમારા માટે વસ્તુઓ પહેલા કરતાં વધુ સારી થઈ રહી છે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિ માટે, તમને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓનો લાભ મળશે. વ્યવસાય સારો ચાલશે, અને સંબંધો તમારા માટે સરળ બનશે. પહેલાની ખરાબ વસ્તુઓ સારી વસ્તુઓમાં ફેરવાઈ જશે.
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