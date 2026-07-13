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ફિલ્મો ફ્લોપ થતાં દેહવ્યાપારના રસ્તે ગઈ આ અભિનેત્રી, અંતિમ સમયમાં ખરાબ થઈ હાલત, પરિવારે પણ લાશ સ્વીકારવાની પાડી હતી ના!

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:33 PM IST

Actress Tragic Story: વર્ષ 2007મા તમિલનાડુની એક દરગાહની બહાર એક એવી મહિલા મળી, જેની હાલત જોઈને દરેકના રૂવાંડા ઉભા થઈ ગયા. શરીર પર ફાટેલા કપડા, શરીરમાં જંતુઓ અને તે એટલી નબળી પડી ગઈ હતી કે તેને ઓળખી શકતી પણ મુશ્કેલ હતી. ત્યાં હાજર લોકોએ તેને નિઃસહાય મહિલા સમજી, પરંતુ જ્યારે તેની ઓળખ સામે આવી તો બધા ચોંકી ગયા હતા.

અભિનેત્રીની દુખદાયક કહાની1/5

અભિનેત્રીની દુખદાયક કહાની

જે મહિલા દરગાહની બહાર આ હાલતમાં મળી, તે આશરે 12 વર્ષ પહેલા અચાનક ફિલ્મી દુનિયાથી ગાયબ થઈ ગઈ હતી. વર્ષ 1995 બાદ તેને કોઈએ ફિલ્મોમાં જોઈ નહીં અને ન તેના કોઈ સમાચાર સામે આવ્યા. સમયની સાથે લોકો તેને ભૂલી ગયા અને ઈન્ડસ્ટ્રીમાં નવી અભિનેત્રીઓએ તેનું સ્થાન લઈ લીધું. પરંતુ અસલ કહાની પડદાની પાછળ ચાલી રહી હતી. પૈસાની જરૂરિયાત, એકલતા અને સતત ખરાબ થઈ રહેલા જીવને તેને એ રસ્તે ધકેલી દીધી, જ્યાંથી પરત આવવું અસંભવ હતું.  

અભિનેત્રીનું નામ2/5

અભિનેત્રીનું નામ

હકીકતમાં આ મહિલા કોઈ અન્ય નહીં, પરંતુ સાઉથ સિનેમાની જાણીતી અભિનેત્રી નિશા નૂર હતી. 1980ના દાયકામાં તેણે તમિલ ફિલ્મોથી કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. તેણે કમલ હસન અને રજનીકાંત જેવા મોટા સિતારા સાથે પણ કામ કર્યું. પરંતુ ફિલ્મોમાં મોટા ભાગે સહાયક રોલ મળ્યા, પરંતુ તેની સુંદરતા અને અભિનયને કારણે દર્શકો પસંદ કરતા હતા. 1980થી 1995 વચ્ચે તેણે આશરે 17 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું.  

પૈસાને કારણે અપનાવ્યો આ રસ્તો3/5

પૈસાને કારણે અપનાવ્યો આ રસ્તો

પરંતુ સમય બદલાયો અને ધીમે-ધીમે ફિલ્મોની ઓફર ઘટવા લાગી. એક સમય એવો આવ્યો કે તેની પાસે કામ ન વધ્યું અને પૈસા પણ નહોતા. તેને ફિલ્મના ગ્લેમરની આદત પડી ગઈ હતી અને તેની બધી બચત પણ સમાપ્ત થઈ ગઈ. આ દરમિયાન કેટલાક લોકોએ તેને વેશ્યાવૃત્તિ અપનાવવાની સલાહ આપી. પૈસાની મજબૂરીમાં તેણે આ રસ્તો પસંદ કર્યો અને ધીમે-ધીમે તે દુનિયામાં ફસાઈ ગઈ. આ દરમિયાન તેનો પરિવાર અને ફિલ્મી દુનિયા સાથે સંપર્ક સમાપ્ત થઈ ગયો. તેના પિતા પ્રમાણે ફિલ્મોમાં આવ્યા બાદ તેણે પરિવાર સાથે અંતર જાળવી રાખ્યું અને બાદમાં સંબંધ સંપૂર્ણ તૂટી ગયો.  

એડ્સની બીમારીથી પીડિત હતી અભિનેત્રી4/5

એડ્સની બીમારીથી પીડિત હતી અભિનેત્રી

વર્ષ 2007મા જ્યારે નિશા નૂર નાગૂરની દરગાહની બહાર ખરાબ હાલતમાં મળી, ત્યારે એક વ્યક્તિએ તેને ઓળખી લીધી. ત્યારબાદ તેને એક સંસ્થાની પાસે લઈ જવામાં આવી, જ્યાં તેણે પોતાની હકીકત વર્ણવી. તેણે સ્વીકાર્યું કે ફિલ્મોમાંથી દૂર થયા બાદ તે વેશ્યાવૃત્તિ કરવા લાગી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે તે એઈડ્સથી પીડિત હતી. તેની હાલત એટલી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે શરીરમાં માત્ર હાડકાં દેખાતા હતા. ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવી અને સારવાર શરૂ થઈ, પરંતુ તે બચી શકી નહીં.

પરિવારે દફનાવવાનો કર્યો ઈનકાર5/5

પરિવારે દફનાવવાનો કર્યો ઈનકાર

હોસ્પિટલમાં સારવાર છતાં નિશા નૂરની હાલતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં અને આશરે એક સપ્તાહ બાદ તેનું નિધન થઈ ગયું. સૌથી ચોંકાવનારી વાત રહી કે તેના મોત બાદ પરિવારજનો મૃતદેહ લેવા આવ્યા નહીં. આખરે જે સામાજિક સંસ્થાએ તેની મદદ કરી હતી તેણે અંતિમ સંસ્કારની જવાબદારી નીભાવી. ક્યારેક મોટા સિતારાઓ સાથે ફિલ્મોમાં જોવા મળતી અભિનેત્રીનું જીવન આ રીતે ખતમ થશે, કોઈએ વિચાર્યું પણ નહોતું.  

TAGS:
Nisha Noor

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