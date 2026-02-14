રાજ્યમાં અચાનક ઠંડી ગાયબ થઈ જતા ઘઉંના પાકને થઈ શકે છે નુકસાન, ઉત્પાદન સામે વજન ઘટવાની સંભાવના
Agriculture News નવનીત દલવાડી/ભાવનગર : ભાવનગર જિલ્લામાં ખેડૂતો દ્વારા 45 હજાર હેક્ટરથી વધુમાં ઘઉંનું વાવેતર, નવેમ્બર ડિસેમ્બર દરમ્યાન કરાય છે. ઘઉંનું વાવેતર, ઘઉંના વાવેતરને ઠંડીની ખુબજ જરૂર પડે છે. જેમ જેમ ઠંડી વધુ પડે તેમ તેમ ઘઉંનો દાણો વધુ ફળદ્રુપ બને તેમજ દાણાનું વજન પણ વધે છે. પરંતુ આ વર્ષે ખેડૂતોને ઘઉંના પાકમાં ભારે નુકશાન થાય એવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે. હાલ શિયાળાની ઠંડી ગાયબ થઈ જતા ઘઉંના ઉત્પાદનને માઠી અસર થઈ છે.
નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં વાવેતર અને વસંતમાં લણણી થાય
ઘઉં એ શિયાળાનો મુખ્ય રવી પાક છે. જેને વાવણી સમયે ઠંડું અને પાકતી વખતે ગરમ-સૂકું વાતાવરણ અનુકૂળ આવે છે. ભારતમાં નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં વાવેતર અને વસંતમાં લણણી થાય છે. આ પાક માટે આશરે 18 થી 19 સેન્ટિગ્રેડ તાપમાન આદર્શ છે. અને સારી ગુણવત્તા માટે ઠંડી જરૂરી હોય છે. ગુજરાત અને ભારતમાં 10 થી 25 નવેમ્બર દરમ્યાન વાવણી માટે શ્રેષ્ઠ સમય માનવામાં આવે છે. જેમાં સંજોગોવસાત મોડી વાવણી કરવી પડે તો 10 મી ડસેમ્બર સુધી કરી શકાય છે. ઘઉંને ઉગવા માટે 15 થી 30 દિવસ સુધી ઠંડા અને ભેજવાળા વાતાવરણની અને પાકતી વખતે ૬-૮ અઠવાડિયા સુધી ગરમ અને સૂકા હવામાનની જરૂરી હોય છે.
ઠંડું વાતાવરણ હોય તો દાણો દળદાર બને
ગુજરાતમા ખાસ કરીને GW 513, GW 451, GJW 463, GW 547, અને લોકવન જેવી જાતો વધુ ઉત્પાદન આપે છે. ઘઉંનો પાક અલગ અલગ જાત મુજબ આશરે ૯૦ થી ૧૨૦ દિવસમાં તૈયાર થાય છે. ઠંડું વાતાવરણ હોય તો દાણો દળદાર બને છે. તેમજ તેમાં લોટનું પ્રમાણ પણ વધુ હોય છે. જ્યારે વધુ ગરમ તાપમાન હોય તો દાણાના કદ પર માઠી અસર પડતી હોય છે. ઠંડી ના પડે તો ઘઉંનો દાણો ખીલતો નથી જેન કારણે તેમાંથી લોટનું ઓછું ઉત્પાદન મળે છે. શિયાળુ ઘઉંનું વાવેતર સામાન્ય રીતે વસંત ઘઉંના વાવેતર કરતાં વધુ ઉપજ આપે છે. સારું વાતાવરણ મળી રહે તો ૬ વીઘા દીઠ આશરે ૮ હજાર કિલો ઘઉંનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે
ઘઉંનો પાક મહેનત માંગી લે છે
સીદસરના ખેડૂત લાલજીભાઈ બેલડીયાનું કહેવું છે કે, સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં શિયાળામાં રવિ પાકમાં મુખ્યત્વે ઘઉંની વાવણી મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. સામાન્ય રીતે ઘઉંનું કુલ ત્રણ તબક્કામાં વાવેતર થાય છે. ગતવર્ષે ચોમાસાં દરમ્યાન કમોસમી વરસાદના મારના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં ઘઉંના વાવેતરમાં મોડું થયું હતું, ખેડૂતોએ શિયાળુ પાકમાં સારી આવક મેળવવાની આશાએ ઘઉંનું વાવેતર કર્યું છે. ઘઉંનો પાક મહેનત માંગી લે છે. ઘઉંના પાકમાં પિયત વધુ આપવું પડે છે. તેમજ નિંદામણની સમસ્યા પણ વધારે રહે છે.
જેમ ઠંડી વધે તેમ ઘઉમાં રોગ જીવાતનો નાશ થાય
ખેત નિષ્ણાત વીરજીભાઈ જસાણીનું કહેવું છે કે, ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ ૪૫ હજાર હેક્ટરથી વધુ ઘઉંનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. શિયાળુ પાકની શરૂઆત ધીમી થઇ હતી. ઘઉંના પાકમાં જેમ ઠંડી વધે તેમ રોગ જીવાતનો નાશ થતો હોય છે. અને ઘઉંનો દાણો પણ ભરાવદાર બનતો હોય છે. પરંતુ હાલ ઠંડી ગાયબ થઈ ગઈ છે. જેના કારણે ઘઉંમાં દાણાનો વિકાસ અટકી ગયો છે. સાથે ડબલ ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આવા સમયે ઘઉંના પાકમાં જીવાતનો ઉપદ્રવ વધવાની પણ સંભાવના રહે છે. પરંતુ ઘઉંના વાવેતર પહેલા અને વાવેતર સમયે કેટલીક કાળજી રાખવામાં આવે તો ખેડૂતોને ફાયદો થતો હોય છે.
આ વર્ષે જોઈએ એવી ઠંડી નથી પડી
ભાવનગર જિલ્લાના ખેડીવાડી અધિકારી રીઝવાન ઘાંચીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ઘઉં શિયાળાનો અગત્યનો ધાન્ય પાક છે. ગતવર્ષની સરખામણીએ ભાવનગર જિલ્લામાં ઘઉંના વાવેતરમાં બમણા કરતા પણ વધુ વધારો થયો છે. ગતવર્ષ ૨૪-૨૫ માં ઘઉંનું ૧૯૨૨૦ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું હતું. જેની સરખામણી આ વર્ષે ૨૫-૨૬ માં ૪૬૨૯૮ હેક્ટરમાં ઘઉં પાકનુ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. આમ જોઈએ તો ઘઉંના વાવેતરમાં ૨૭૦૭૮ હેક્ટરનો વધારો થયો છે.
આ વર્ષે જોઈએ એવી ઠંડી નથી પડી, તેમજ જીવાતોનો ઉપદ્રવ પણ વધી રહ્યો છે. ત્યારે આવા સમયે કેવા પ્રકારના પગલાં લેવા જોઈએ તેની ખેતીવાડી અધિકારીએ માહિતી આપી હતી.
Trending Photos