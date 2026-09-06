/દિવાળી પહેલાં 3 રાશિઓની બદલાશે કિસ્મત, ગ્રહોના ગોચરથી મળશે મોટો લાભ!

Grah Gochar: દિવાળી પહેલા મુખ્ય ગ્રહોનું ગોચર આ 3 રાશિઓ માટે શુભ પરિણામ લાવી શકે છે. જાણો કઈ રાશિના જાતકોને તેમની નોકરી, વ્યવસાય, નાણાકીય બાબતો અને કારકિર્દીમાં શુભ પરિણામો મળવાની શક્યતા છે.
Grah Gochar: તહેવારોની સિઝન શરૂ થાય તે પહેલાં, ઘણા મહત્વપૂર્ણ ગ્રહોની ચાલ થવાની છે. સપ્ટેમ્બરથી દિવાળી સુધી, શુક્ર, બુધ, સૂર્ય અને મંગળ સહિત ઘણા ગ્રહો તેમની રાશિઓમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષીય રીતે, આ ગ્રહોના ફેરફારો કારકિર્દી, નાણાકીય, વ્યવસાય અને વ્યક્તિગત જીવન સાથે જોડાયેલા છે. સપ્ટેમ્બરમાં, શુક્ર 2 સપ્ટેમ્બરે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, બુધ 7 સપ્ટેમ્બરે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને મંગળ 18 સપ્ટેમ્બરે કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 26 સપ્ટેમ્બરે બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
આગામી અઠવાડિયા કેટલીક રાશિઓ માટે નવી તકો લાવી શકે છે. આ સમયગાળો વૃષભ, મિથુન, સિંહ રાશિ માટે ખાસ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો કે, શુક્ર અને બુધ પણ ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં વક્રી થશે, તેથી દરેક નિર્ણય કાળજીપૂર્વક લેવો મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
વૃષભ રાશિ: કામની દ્રષ્ટિએ વૃષભ માટે આવનારો સમયગાળો સારો રહી શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળા દરમિયાન નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. નવા સંપર્કો બનાવવાથી વ્યવસાયિકો માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં, આવકની સાથે ખર્ચ પણ વધી શકે છે, તેથી બજેટ જાળવી રાખવું શ્રેષ્ઠ છે. કોઈપણ મોટા રોકાણોમાં ઉતાવળ કરવાને બદલે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવી ફાયદાકારક રહેશે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય આત્મવિશ્વાસ વધારનાર બની શકે છે. કામ પર તમારી નેતૃત્વ કુશળતા પ્રગટ થશે. લોકો તમારા નિર્ણયોને મહત્વ આપી શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પદ અથવા જવાબદારીમાં ફેરફાર દેખાઈ શકે છે. વ્યવસાયિકોને કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ અથવા નવા સોદાથી ફાયદો થઈ શકે છે. જો કે, કોઈપણ સોદાને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા નિયમો અને શરતોની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરો.
મિથુન રાશિ: સપ્ટેમ્બરથી દિવાળી સુધીનો સમયગાળો મિથુન રાશિના જાતકો માટે નવી શક્યતાઓ લાવી શકે છે. આ રાશિ માટે બુધનો કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. બુધને બુદ્ધિ, વાણી, વ્યવસાય અને તર્કનો કારક માનવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારી વાતચીત અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થઈ શકે છે. જેઓ પોતાની આવક વધારવા માટે નવા રસ્તાઓ શોધી રહ્યા છે તેઓ સફળતા મેળવી શકે છે. જો કે, કોઈપણ નાણાકીય કરાર અથવા ભાગીદારીમાં દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચવા મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)