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Shani Vakri: શનિની ચાલથી ચમકશે 5 રાશિઓનું ભાગ્ય, બેંક બેલેન્સમાં થશે મોટો વધારો!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:27 PM IST

Shani Margi Lucky Zodiac Sign: ડિસેમ્બર 2026માં શનિની સીધી ચાલ મેષ અને વૃષભ સહિત પાંચ રાશિઓ માટે સારા નસીબ લાવશે. કારકિર્દી અને બેંક બેલેન્સ પર તેની અસર પર જોવા મળશે.
 

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Shani Margi Lucky Zodiac Sign: વૈદિક જ્યોતિષમાં, બદલાતા ગ્રહોની ગતિ તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર ઊંડી અસર કરે છે. જ્યારે પણ ન્યાયના દેવતા અને કર્મ આપનાર શનિ પોતાનો માર્ગ બદલે છે, ત્યારે રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ સહિત તમામ વ્યક્તિઓના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળે છે.   

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પંચાંગ અનુસાર, ડિસેમ્બર 2026માં, વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં, શનિ તેની વક્રી સ્થિતિ છોડીને સીધી થઈ જશે. 11 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ શનિની સીધી ચાલ સાથે, 5 રાશિઓને ખાસ લાભ મળવાની સંભાવના છે. ચાલો જોઈએ કે શનિની સીધી ચાલને કારણે કઈ પાંચ ભાગ્યશાળી રાશિઓ નોંધપાત્ર કારકિર્દી અને નાણાકીય પ્રગતિનો અનુભવ કરી શકે છે.  

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વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને નાણાકીય મોરચે નોંધપાત્ર રાહત અને પ્રગતિનો અનુભવ થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે, જેનાથી સંપત્તિ એકઠી કરવાનું સરળ બનશે. અગાઉના વ્યવસાયિક પ્રયત્નો હવે ફળ આપશે, જેનાથી નોંધપાત્ર નફો થશે.  

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વૃષભ રાશિ: આ સમયગાળો વૃષભ રાશિના જાતકો માટે નસીબ લાવશે. જે લોકો નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છે અથવા નવી નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને સફળતા મળી શકે છે. વ્યવસાયિકોને અચાનક નોંધપાત્ર નફો મળી શકે છે, જેનાથી તેમનું બેંક બેલેન્સ મજબૂત થઈ શકે છે.  

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સિંહ રાશિ: શનિની સીધી ચાલ સિંહ રાશિના જાતકો માટે તેમના આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસન્માનમાં વધારો કરશે. તમારી મહેનતની કામકાજમાં પ્રશંસા થશે, અને તમે ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ સમયગાળા દરમિયાન પૂર્વજોની મિલકત અથવા જૂના રોકાણોમાંથી નોંધપાત્ર નફો થવાની શક્યતા પણ છે.  

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મેષ રાશિ: શનિની સીધી ચાલ મેષ રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દીના મોરચે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને કામ પર તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે, જેનાથી પ્રમોશન અથવા વૃદ્ધિનો માર્ગ ખુલશે. લાંબા સમયથી અટકેલા વ્યવસાયિક પ્રોજેક્ટ્સ ફરીથી વેગ પકડશે. નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે.  

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કુંભ રાશિ: શનિની સીધી ચાલ કુંભ રાશિના જાતકો માટે ખાસ કરીને ફળદાયી રહેશે, કારણ કે આ રાશિમાં શનિનો પ્રભાવ છે. તેમની કારકિર્દીમાં તમામ અવરોધો દૂર થશે. કાર્ય સરળતાથી આગળ વધશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, અણધાર્યા નાણાકીય લાભ અને નાણાકીય સમૃદ્ધિની મજબૂત શક્યતાઓ રહેશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
shani margi 2026
Saturn turns direct December 2026
Shani gochar December

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