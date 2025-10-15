દિવાળી પહેલા આ 3 રાશિઓનું બદલાશે કિસ્મત, શુક્ર અને ચંદ્રનું ગોચર કરાવશે અણધાર્યો લાભ !
Moon Transit: શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિ રાજયોગ બનાવે છે. ઘણા વર્ષો પછી, દિવાળી પર શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિ રાજયોગ બનાવશે, જે આ 3 રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ આપી શકે છે.
Moon Transit: આ વર્ષે, દિવાળી પર ઘણા વર્ષો પછી વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. દિવાળી પર, શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિ બુધની કન્યા રાશિમાં બનશે. શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિ વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનાવે છે. આ રાજયોગ અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે અને તે તેના લાયક પરિણામો આપે છે.
પંચાંગ અનુસાર, ચંદ્ર 18 ઓક્ટોબરે રાત્રે 10:11 વાગ્યે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 21 ઓક્ટોબરની સવાર સુધી ત્યાં રહેશે. ચંદ્રના ગોચર સાથે, શુક્ર સાથે યુતિ વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનાવશે. પરિણામે, દિવાળી પહેલા કેટલીક રાશિઓના ભાગ્ય અનુકૂળ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે શુક્ર અને ચંદ્રના યુતિથી બનતા વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે.
મકર રાશિ: શુક્ર અને ચંદ્રના યુતિથી બનતો વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ મકર રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. નવા સ્ત્રોતોમાંથી આવક થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. વ્યવસાયિકોને પણ નફાકારક સોદો મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ: શુક્ર અને ચંદ્રના યુતિથી બનતો વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ કુંભ રાશિના લોકો માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે કોઈ નવો સોદો કરી શકો છો. કોઈપણ નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે આ સમય પણ શુભ માનવામાં આવે છે.
કન્યા રાશિ: શુક્ર અને ચંદ્રના યુતિથી બનતા વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગથી કન્યા રાશિના લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને બમણો નફો મળી શકે છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો તેમના પરિવારમાં શાંતિ અને સુખનો અનુભવ કરશે. પૈસાનો પ્રવાહ પણ આવશે. કેટલાક લોકોને તેમના અટકેલા પૈસા મળી શકે છે. તમને દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
