2 એપ્રિલથી પલટશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય, મીન રાશિમાં સૂર્ય અને મંગળનું ગોચર કરાવશે લાભ જ લાભ!
Mars Transit: મંગળના ગોચર સાથે, સૂર્ય અને મંગળ મીનમાં યુતિ બનાવશે. આ યુતિ મંગળાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ કરશે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે.
Mars Transit: સૂર્ય ગ્રહોનો રાજા છે. મંગળને ગ્રહોના સેનાપતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સૂર્ય અને મંગળની ગતિમાં પરિવર્તન તમામ 12 રાશિઓને અસર કરે છે. હાલમાં, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય મીનમાં છે. મંગળ ટૂંક સમયમાં આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ મીન રાશિનો શાસક ગ્રહ છે.
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ 2 એપ્રિલ, 2026ના રોજ બપોરે 3:37 વાગ્યે મીનમાં ગોચર કરશે. મંગળના ગોચર સાથે, સૂર્ય અને મંગળ મીનમાં ગોચર કરશે. આ યુતિ મંગળાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. 14 એપ્રિલે, સૂર્ય મેષમાં ગોચર કરશે, જેના પછી આ યુતિ સમાપ્ત થશે.
મિથુન રાશિ: મીન રાશિમાં સૂર્ય અને મંગળનું ગોચર મિથુન રાશિના લોકોને લાભ આપી શકે છે. તમે કાનૂની કેસ જીતી શકો છો. વ્યવસાયિકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. મિલકતમાં જૂનું રોકાણ તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનાવશે. તમારે કામ માટે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મીન રાશિ: મીન રાશિમાં સૂર્ય અને મંગળનું ગોચર આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તમને તમારા પરિવાર અને પૂર્વજો તરફથી આશીર્વાદ મળશે. મંગળ અને સૂર્યના આશીર્વાદથી તમારી સામાજિક સ્થિતિ સુધરી શકે છે. તમને વ્યવસાયિક બાબતોમાં લાભ થશે. નાણાકીય સમસ્યાઓ પણ ધીમે ધીમે ઉકેલાશે.
ધન રાશિ: મીન રાશિમાં સૂર્ય અને મંગળનું ગોચર ધન રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. વર્ષોથી અટકેલા કામમાં ગતિ આવી શકે છે. સંપત્તિમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે. તમને તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે સારા સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાયિકો માટે આ દિવસ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
