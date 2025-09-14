ગણતરીની કલાકોમાં શુક્ર બદલશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય, બનશે આવકના નવા સ્ત્રોત, અટકેલા કામ થશે પુરા !
Venus Transit: 15 સપ્ટેમ્બર એટલે કે આવતીકાલે શુક્ર કર્ક રાશિમાંથી સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શુક્રને ભૌતિક સુખ, વૈવાહિક સુખ, આનંદ, ખ્યાતિ, કલા, પ્રતિભા, સુંદરતા, રોમાંસ, વાસના અને ફેશન-ડિઝાઇનિંગ માટે જવાબદાર ગ્રહ કહેવામાં આવે છે.
Venus Transit: શુક્ર વૃષભ અને તુલા રાશિનો સ્વામી છે અને મીન રાશિ તેની ઉચ્ચ રાશિ છે, જ્યારે કન્યા રાશિ તેની કમજોર રાશિ છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, શુક્રના સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ સાથે, કેટલીક રાશિઓ માટે સારા દિવસો શરૂ થશે. ચાલો જાણીએ, શુક્રના સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ સાથે કઈ રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆત થશે.
તુલા રાશિ: શુક્રનું ગોચર તુલા રાશિના લોકો માટે શુભ રહેશે. વ્યક્તિગત આકર્ષણ અને આત્મવિશ્વાસ અનેકગણો વધશે. આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે, પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને સમાજમાં તમારી છબી ચમકશે. અપરિણીત લોકો માટે લગ્નની શક્યતાઓ બની શકે છે. જૂના સંબંધોમાં પણ મીઠાશ પાછી આવી શકે છે અને જીવનસાથી સાથે સારો તાલમેલ રહેશે.
સિંહ રાશિ: શુક્ર આ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો હોવાથી સિંહ રાશિના લોકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. સિંહ રાશિના લોકો પરિવાર સાથે ખુશહાલીભર્યો સમય વિતાવશે. પૈસા સંબંધિત અટકેલા કામ પૂર્ણ થશે અને જૂના અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકશે. ભાગીદારી અથવા નવા સોદાથી નફો થશે, વ્યવસાયમાં નવી યોજનાઓ બનશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સ્થિરતા રહેશે અને ઘરેલું જીવનમાં સંતુલન રહેશે.
મિથુન રાશિ: શુક્રની રાશિ પરિવર્તન સાથે, મિથુન રાશિના લોકો માટે સમય ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. પ્રેમ અને કારકિર્દી બંનેમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે, વ્યક્તિગત આકર્ષણ અને લોકપ્રિયતા વધશે. કલા, મીડિયા, ફેશન, ડિઝાઇનિંગ અને સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકોને ખાસ સફળતા મળી શકે છે. અપરિણીત લોકોને સારા સંબંધો મળશે અને લગ્ન જીવનમાં મધુરતા વધશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos