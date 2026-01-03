ગણતરીની કલાકોમાં બનશે વર્ષનો પહેલો ગજકેસરી યોગ, આ રાશિના જાતકોનું બદલી જશે ભાગ્ય !
Gajkesari Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં, ગજકેસરી રાજયોગને ખૂબ જ શુભ યોગ માનવામાં આવે છે. તે ગુરુ અને ચંદ્રના જોડાણથી બનેલ હોવાનું કહેવાય છે. આ યોગનું નામ "ગજ" એટલે કે હાથી અને "કેસરી" એટલે કે સિંહ પરથી આવ્યું છે, જે શક્તિ અને ભાગ્યનું પ્રતીક છે.
Gajkesari Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં, ગુરુને દેવગુરુ કહેવામાં આવે છે. તેને સુખ, સૌભાગ્ય, ભાગ્ય અને સંપત્તિનો મુખ્ય કારક માનવામાં આવે છે. ગુરુ લગભગ એક વર્ષ સુધી દરેક રાશિમાં રહે છે અને સમગ્ર રાશિચક્ર પૂર્ણ કરવામાં 12 વર્ષનો સમય લાગે છે. નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં, ગુરુ મિથુન રાશિમાં રહેશે. શુભ અને અશુભ યોગ એક અથવા બીજા ગ્રહ સાથે જોડાણ અથવા સંયોગને કારણે રચાય છે. આ વર્ષે, ગુરુ અને ચંદ્રનો સંયોગ ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે, જે ચોક્કસ રાશિઓ માટે ખાસ ફાયદાકારક સાબિત થશે.
આ યોગ વ્યક્તિના જીવનમાં સમૃદ્ધિ, લાભ અને તકોના દ્વાર ખોલી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ચંદ્ર 2 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સવારે 9:25 વાગ્યે વૃષભ રાશિથી પોતાની યાત્રા શરૂ કરશે અને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ સ્થિતિ 4 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સવારે 9:42 વાગ્યા સુધી રહેશે. મિથુનમાં પહેલાથી જ રહેલા ગુરુ સાથે ચંદ્રનો આ યુતિ ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે.
તુલા રાશિ: આ રાશિ માટે, આ યોગ નવમા ભાવમાં બની રહ્યો છે. નવમા ભાવને ભાગ્ય, મુસાફરી અને ઉચ્ચ શિક્ષણનું ઘર માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, નસીબ તમારી તરફેણ કરશે, અને અણધાર્યા લાભની શક્યતાઓ રહેશે. વિદેશ યાત્રા, ઉચ્ચ શિક્ષણ, નોકરીમાં પ્રમોશન અને મિલકત સંબંધિત લાભ શક્ય છે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં પણ સફળતાનો સંકેત છે.
મિથુન રાશિ: આ રાશિ માટે, આ રાજયોગ લગ્ન ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેની અસરો વ્યક્તિગત વિકાસ, સ્વાસ્થ્ય અને આત્મવિશ્વાસ પર દેખાશે. આ વખતે, તમારું જીવન નવી તકો, જ્ઞાનમાં પ્રગતિ અને વ્યાવસાયિક સફળતાથી ભરેલું રહેશે. માનસિક સંતુલન અને આત્મવિશ્વાસ વધશે, જેનાથી મુશ્કેલ નિર્ણયો પણ સરળ બનશે.
કુંભ રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, પાંચમા ભાવમાં ગજકેસરી રાજયોગ બની રહ્યો છે. પાંચમું ભાવ બાળકો, સર્જનાત્મક કાર્ય અને રોકાણનું સૂચક માનવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી સર્જનાત્મકતા અને બુદ્ધિમત્તામાં વધારો થશે. રોકાણ, શેરબજાર અથવા મિલકતમાંથી લાભ થવાના સંકેત છે. બાળકો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે અને શિક્ષણમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
