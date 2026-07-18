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ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત સાથે જ ખુલી જશે આ 5 ભાગ્યશાળી રાશિઓનું નસીબ, મળશે અપાર સફળતા!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:41 PM IST

August Lucky Zodiac Sign: ઓગસ્ટ મહિનામાં સુર્ય, બુધ, શુક્ર અને મંગળનું ગોચર બધી 12 રાશિઓ પર અસર કરશે, જ્યોતિષ મુજબ મેષ, તુલા, સિંહ, વૃશ્ચિક અને કુંભ રાશિના લોકો માટે ઓગસ્ટ મહિનો કરિયર, બિઝનેસ, પૈસા અને માન-સન્માન માટે સારો રહી શકે છે.
 

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August Lucky Zodiac Sign: ઓગસ્ટ 2026 અનેક રાશિઓ માટે નવા અવસર લઈને આવી રહ્યો છે, આ મહિને અનેક મોટા ગ્રહો ગોચર કરવાના છે, સુર્ય, બુધ, શુક્ર અને મંગળના ગોચરથી દરેક 12 રાશિઓ પર તેની અસર જોવા મળશે. ગ્રહોના આ ગોચર 5 રાશિઓ માટે શુભ સંકેત લઈને આવી રહ્યો છે.   

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વૃશ્ચિક રાશિ: ઓગસ્ટ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે નવી તકો લાવી શકે છે. નોકરી બદલવાનું વિચારી રહેલા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. નવા વ્યવસાયિક સોદા થવાની સંભાવના છે. સખત મહેનતનું ફળ મળવાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. નાણાકીય બાબતોમાં પણ સુધારો થઈ શકે છે. પરિવારમાં સારા સમાચાર આનંદ લાવશે. મુસાફરી પણ શક્ય છે, અને તેના ફાયદા પછીથી પ્રાપ્ત થશે.  

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તુલા રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે ઓગસ્ટ મહિનો રાહત આપનારો મહિનો સાબિત થશે, રોકાયેલા કામ ધીમે ધીમે પુરા થવા લાગશે. આર્થીક સ્થિતિ પહેલાથી વધારે મજબૂત થઈ શકે છે. ખર્ચ અને આવક વચ્ચે સંતુલન બની રહેશે. નવી યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરવાનો મોકો મળી શકે છે. પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવી શકો છો. કોઈ નજીકના વ્યક્તિ સાથે મળેલી સલાહ ભવિષ્યમાં તમને કામ આવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને પણ પોતાની મહેનતનું સારૂ પરિણામ મળવાની સંભાવના છે.  

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સિંહ રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે ઓગસ્ટનો બીજો ભાગ ખાસ રહી શકે છે, સુર્ય પોતાની રાશિમાં આવતા જ આત્મવિશ્વાસ વધશે, ઓફિસમાં તમારા કામના વખાણ થઈ શકે છે. પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારી મળવાના યોગ બની રહ્યા છે. બિઝનેસમાં પણ સારી પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. જે લોકો નવું કામ શરૂ કરવા માગે છે, તેમના માટે સમય અનુકુળ છે, સમાજમાં માન-સન્માન વધવાના સંકેત છે.  

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મેષ રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે ઓગસ્ટ મહિનો આશાઓથી ભરેલો છે, કામકાજમાં તેજી જોવા મળી શકે છે. નોકરી કરનારા લોકોને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. લાંબા સમયથી જે કામ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તેમાં સારા સમચાર મળી શકે છે. બિઝનેસ કરનારાઓને નવા લોકો સાથે મળવાનો મોકો મળી શકે છે. કોઈ જુના રોકાણનો ફાયદો મળી શકે છે. પરિવારનો સાથ મળશે સાથે મન પણ ઉત્સાહથી ભરેલું રહેશે.   

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કુંભ રાશિ: ઓગસ્ટ કુંભ રાશિના જાતકો માટે સિદ્ધિઓનો મહિનો સાબિત થઈ શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો તમારી રાહ જોઈ રહી છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે. નવી વ્યવસાયિક યોજનાઓ સફળ સાબિત થઈ શકે છે. આવક વૃદ્ધિ માટે નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. જૂના વિવાદનો ઉકેલ માનસિક શાંતિ લાવશે. કૌટુંબિક સહયોગ મળશે, અને ઘરનું વાતાવરણ સકારાત્મક રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે, અને ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં જઈ શકે છે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

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August Horoscope 2026
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