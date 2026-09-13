/Surya Gochar: આજથી બદલાશે આ 5 રાશિઓનું નસીબ! સૂર્ય નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ચમકશે ભાગ્ય!

Surya Nakshatra Gochar: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 9.53 વાગ્યે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાનો છે.
Surya Nakshatra Gochar: સૂર્ય 27 સપ્ટેમ્બર સુધી ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. ત્યારબાદ, તે હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું આ ગોચર અનેક રાશિઓને લાભ કરશે. જ્યોતિષીઓના મતે, ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
વૃષભ રાશિ: આ રાશિનો સમય સારો રહેશે. તમને સૂર્ય ગોચરથી લાભ થઈ શકે છે. તમને પરિવાર તરફથી સહયોગ મળશે. વાહન કે ઘર ખરીદવાની તકો મળી શકે છે. સૂર્યના આશીર્વાદ મેળવવા માટે પ્રાર્થના કરો.
સિંહ રાશિ: આ રાશિનો આત્મવિશ્વાસ વધશે. વ્યવસાયમાં સૂર્ય ગોચરથી તમને લાભ થશે. તમને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટથી લાભ થઈ શકે છે. તમે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ શકશો.
મીન રાશિ: આ રાશિના લોકોને સૂર્ય ગોચરથી લાભ થશે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ: સૂર્ય ગોચર મેષ રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને કાર્યમાં સફળતાની તકો મળશે.
કર્ક રાશિ: આ રાશિના લોકોને તેમના કાર્યમાં સફળતા મળી શકે છે. તમને કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)