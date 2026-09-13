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Surya Gochar: આજથી બદલાશે આ 5 રાશિઓનું નસીબ! સૂર્ય નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ચમકશે ભાગ્ય!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:48 PM IST

Surya Nakshatra Gochar: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 9.53 વાગ્યે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાનો છે.
 

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Surya Nakshatra Gochar: સૂર્ય 27 સપ્ટેમ્બર સુધી ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. ત્યારબાદ, તે હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું આ ગોચર અનેક રાશિઓને લાભ કરશે. જ્યોતિષીઓના મતે, ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

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વૃષભ રાશિ: આ રાશિનો સમય સારો રહેશે. તમને સૂર્ય ગોચરથી લાભ થઈ શકે છે. તમને પરિવાર તરફથી સહયોગ મળશે. વાહન કે ઘર ખરીદવાની તકો મળી શકે છે. સૂર્યના આશીર્વાદ મેળવવા માટે પ્રાર્થના કરો.  

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સિંહ રાશિ: આ રાશિનો આત્મવિશ્વાસ વધશે. વ્યવસાયમાં સૂર્ય ગોચરથી તમને લાભ થશે. તમને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટથી લાભ થઈ શકે છે. તમે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ શકશો.  

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મીન રાશિ: આ રાશિના લોકોને સૂર્ય ગોચરથી લાભ થશે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.

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મેષ રાશિ: સૂર્ય ગોચર મેષ રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને કાર્યમાં સફળતાની તકો મળશે.  

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કર્ક રાશિ: આ રાશિના લોકોને તેમના કાર્યમાં સફળતા મળી શકે છે. તમને કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Surya nakshatra Gochar 2026
Surya Nakshatra Gochar

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