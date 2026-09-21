/52 દિવસ સુધી ચમકશે આ 5 રાશિઓનું ભાગ્ય, ગ્રહોના સેનાપતિના ગોચરથી થશે માલામાલ!

Mars Transit Lucky Zodiac Signs: જ્યારે મંગળનું દ્રષ્ટિકોણ શુભ હોય છે, ત્યારે આત્મવિશ્વાસ, વ્યવસાય, જમીન અને મકાનોમાં નફો થાય છે અને માન-સન્માન પ્રાપ્ત થાય છે. મંગળનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ પર ધન અને સફળતાનો વરસાદ વરસાવી શકે છે.
Mars Transit Lucky Zodiac Signs: મંગળ ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. મંગળ ગ્રહનું શુભ રૂપ આત્મવિશ્વાસ, વ્યવસાયમાં નફો, જમીન અને મકાનો અને માન-સન્માન લાવે છે, જ્યારે નકારાત્મક પ્રભાવ જીવનમાં મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે. મંગળ સમયાંતરે રાશિઓ બદલે છે. હાલમાં, મંગળ ચંદ્રની રાશિમાં છે.
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, મંગળ 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાંજે 4:44 વાગ્યે કર્ક રાશિમાં ગોચર કર્યું છે. ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ 12 નવેમ્બર સુધી ચંદ્રની રાશિ કર્ક રાશિમાં રહેશે. મંગળની રાશિના આ પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓમાં સંપત્તિ અને સફળતા મળી શકે છે. ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળના કર્ક રાશિમાં ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે. આગામી 52 દિવસ સુધી 5 રાશિઓનું ભાગ્ય સોના જેવું ચમકશે, ફક્ત મંગળ ગોચરથી જ ફાયદો થશે. ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું કર્ક રાશિમાં ગોચર પાંચ રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: મંગળનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક કાર્યમાં ભાગ લઈ શકો છો.
વૃષભ રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે આ ખાસ જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તેમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું ગોચર શુભ માનવામાં આવે છે. તેઓ નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરી શકે છે. તેમના લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ અને સંતુલન રહેશે.
કર્ક રાશિ: મંગળનું ગોચર કર્ક રાશિ માટે ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. વ્યવસાયમાં નફો શક્ય છે. શુભ સમય.
કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિ માટે મંગળનું ગોચર શુભ માનવામાં આવે છે. તમારું નસીબ તમારા પર સાથ આપશે. લોકો તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)