ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ દિગ્ગજ IPOનો GMP પહોંચ્યો 2075 રૂપિયા પર, શું ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે રોકાણકારોની 10 વર્ષની રાહ ? જાણો

Upcoming IPO Update: આ દિગ્ગજ IPOને લઈને સારા સમાચાર છે, તેનો GMP 2075 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. આ IPOની રોકાણકારો લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, જો કે કંપનીએ IPO તરફ એક પગ આગળ વધાર્યો છે.

Updated:Feb 15, 2026, 04:59 PM IST

1/8
image

Upcoming IPO Update: એનએસઈના IPOની ઘણા લાંબા સમયથી રાહ જોવામાં આવી રહી છે, આઈપીઓ તરફ કંપનીએ વધુ એક કદમ આગળ વધાર્યો છે. જે બાદ એવું લાગી રહ્યું છે કે ટુંક સમયમાં તે માર્કેટમાં આવશે.

2/8
image

NSEએ 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ IPO માટે રોથ્સચાઈલ્ડને તેના સ્વતંત્ર નાણાકીય સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. રોથ્સચાઈલ્ડ IPO પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખવા માટે જવાબદાર રહેશે. આ નિમણૂક સૂચવે છે કે કંપનીનો IPO લોન્ચની નજીક છે. NSEએ સ્ટોક એક્સચેન્જ સાથેની ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે રોથ્સચાઈલ્ડને ઘણી પ્રક્રિયાઓ પછી પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.  

3/8
image

આ મહિને, NSE બોર્ડે IPO દ્વારા વેચાણ માટેની ઓફરને મંજૂરી આપી હતી, જે દર્શાવે છે કે હાલના રોકાણકારો IPO દ્વારા તેમનો હિસ્સો ઘટાડશે.  

4/8
image

NSE IPO વિશે ચર્ચાઓ સૌપ્રથમ 2016માં શરૂ થઈ હતી. જો કે, કાનૂની ગૂંચવણો અને મંજૂરીઓને કારણે NSE IPO મંજૂરી પ્રક્રિયામાં વિલંબ થયો હતો. રોકાણકારો આ IPO સંબંધિત દરેક વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.

5/8
image

NSE IPO અંગે અનલિસ્ટેડ બજારમાં નોંધપાત્ર ગતિવિધિ ચાલી રહી છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, NSE શેર ગ્રે માર્કેટમાં 2,075 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. તેઓ એક સમયે 1,624 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. નોંધનીય છે કે NSEનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 2,400 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે.  

6/8
image

કંપનીનું માર્કેટ કેપ, તેના અનલિસ્ટેડ બજાર ભાવના આધારે, ₹5 લાખ કરોડથી વધુ સુધી પહોંચી ગયું છે. તે દેશની સૌથી મૂલ્યવાન નાણાકીય સંસ્થાઓમાંની એક છે.  

7/8
image

નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જની સ્થાપના 1992 માં થઈ હતી. NSE ભારતીય શેરબજારમાં એક મુખ્ય ખેલાડી છે. જોકે, NSE IPO માટે સમયરેખા ત્યાં સુધી જાણી શકાઈ નથી જ્યાં સુધી SEBI IPO માટે અંતિમ મંજૂરી ન આપે.  

8/8
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

ipoipo newsNSE IPOstock market newsShare Market UpdatesGujarati NewsBusiness NewsUpcoming IPONational Stock Exchange IPO

Trending Photos