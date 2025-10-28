ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ રાશિઓ પર મહેરબાન થશે ન્યાયના દેવતા, નવેમ્બરમાં કરાવશે પૈસાનો વરસાદ !

Shani margi: નવેમ્બરમાં શનિ સીધી દિશામાં ભ્રમણ કરશે. અત્યાર સુધી વક્રી ગતિમાં રહેતો શનિ હવે સીધી દિશામાં વળશે. શનિને ન્યાય અને કર્મનો દેવ માનવામાં આવે છે. શિસ્ત અને સખત મહેનત તેમના આશીર્વાદ મેળવવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ માનવામાં આવે છે. તેમનો પ્રભાવ અને શનિનો પ્રભાવ તમને ઘણી વસ્તુઓ શીખવે છે, જેનાથી તમે એક મજબૂત વ્યક્તિ બની શકો છો.
 

Updated:Oct 28, 2025, 05:33 PM IST

Shani margi: શનિની સીધી ગતિ ઘણી રાશિઓ માટે સફળતા લાવશે. 13 જુલાઈએ શનિ મીન રાશિમાં વક્રી થયો હતો અને હવે 28 નવેમ્બરે મીન રાશિમાં પણ વક્રી થશે. આ ગતિ ઘણી રાશિઓ માટે રાહત લાવશે. 

આ તમારા આંતરિક સપનાઓમાં ઊંડા ઉતરવાનો સમય છે. શનિ તમને જવાબદારી લેવા અને દરેક રીતે શિસ્તબદ્ધ રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે શનિ તમારા પાંચમા ભાવમાં વક્રી છે. તમે સર્જનાત્મકતા, રોમાંસ અને ખુશીની દ્રષ્ટિએ ભાગ્યશાળી રહેશો. તમારી મહેનત રંગ લાવશે. તમારું નસીબ પણ કામ કરશે, અને તમે સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ ધરાવશો.

વૃષભ રાશિ: આ રાશિના જાતકોને કારકિર્દીમાં લાભ થશે. શનિ તમારા 11મા ભાવમાં વક્રી છે, તેથી તમને એક સારો અને સહાયક જૂથ મળશે. યોગ્ય લોકો તમને મદદ કરશે. તમારા નેટવર્ક અને જૂથમાં નેતૃત્વની ભૂમિકા ભજવો. ભવિષ્ય માટે પ્લાન બનાવો અને મહેનત કરો.  

મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે શનિ તમારા ત્રીજા ભાવમાં વક્રી છે. મકર રાશિના જાતકોને વિચારવામાં સ્પષ્ટતા મળશે. તમે તમારા સપનાઓને સાકાર કરવાની ક્ષમતા વિકસાવશો. તમે નવેમ્બરમાં તમારા વિચારો પર કામ કરી શકો છો.

કન્યા રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે સફળતા મળવાની શક્યતા છે. ભાગીદારીથી તમને ફાયદો થશે. વ્યક્તિગત સંબંધોમાં સુધારો થશે, અને તમને સ્પષ્ટતા અને પ્રતિબદ્ધતા પણ મળશે. કારકિર્દીની વાતચીત દરમિયાન ખુલ્લેઆમ તમારા વિચારો વ્યક્ત કરો. ભવિષ્ય માટે પગલાં લો અને યોજના બનાવો.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

