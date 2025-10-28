2026થી શરૂ થશે આ 3 રાશિના જાતકોનો ગોલ્ડન ટાઈમ, રાહુ-કેતુની ચાલ બદલી નાખશે કિસ્મત !
Rahu Ketu Transit: બધા ગ્રહોમાં ફેરફાર બધી 12 રાશિઓ પર કંઈક ને કંઈક અસર કરે છે. 2026માં રાહુ અને કેતુની ગતિ બદલાવાની છે, જેનાથી કેટલીક રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ થશે.
Rahu Ketu Transit: 2026નું વર્ષ ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાનું છે. 2026માં ઘણા ગ્રહો અને નક્ષત્રોમાં ફેરફાર થશે. બધા ગ્રહોની ગતિ બધી રાશિઓ પર થોડી અસર કરે છે. હાલમાં રાહુ કુંભ રાશિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે અને કેતુ સિંહ રાશિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે.
પંચાંગ મુજબ, 2026માં કેતુ કર્ક રાશિમાંથી પસાર થશે અને રાહુ મકર રાશિમાંથી પસાર થશે. પરિણામે, રાહુ અને કેતુનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ: રાહુ અને કેતુનું ગોચર વૃષભ રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ગ્રહોના શુભ પ્રભાવને કારણે, ઉદ્યોગપતિઓને નફો થવાની સંભાવના છે. જીવનમાં મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે દૂર થઈ શકે છે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. પોતાને તણાવમુક્ત અને ખુશ રાખવા માટે પ્રકૃતિમાં સમય વિતાવો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
તુલા રાશિ: રાહુ અને કેતુનું ગોચર તુલા રાશિના જાતકો માટે શુભ પરિણામો લાવશે. આ સમય ઉદ્યોગપતિઓ માટે સારો માનવામાં આવે છે. પૈસા આવશે, અને તમે દેવામાંથી મુક્તિ મેળવી શકશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. આ સમય રોકાણ માટે પણ શુભ માનવામાં આવે છે.
ધન રાશિ: રાહુ અને કેતુના ગોચરથી ધન રાશિના લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. સરકારી નોકરી કરનારાઓને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાયિક સ્થિતિ સારી રહેવાની અપેક્ષા છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પહેલા કરતાં સુધારો થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું વધુ સારું રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
