ગણતરીની કલાકોમાં આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, ગ્રહોનો રાજકુમાર રાહુના નક્ષત્રમાં કરશે ગોચર
Budh Gochar: હાલમાં, બુધ કુંભ રાશિ અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં છે. શતભિષા નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય બદલી શકે છે.
Budh Gochar: મંગળવારે, ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ પોતાનો માર્ગ બદલવાનો છે. બુધના ગોચરની 12 રાશિઓ પર નકારાત્મક અને સકારાત્મક બંને અસર પડી શકે છે. હાલમાં, ગ્રહોનો રાજકુમાર કુંભ રાશિ અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં છે. શતભિષા નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ રાહુ છે. બુધ પણ ટૂંક સમયમાં આ નક્ષત્રમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યો છે.
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, બુધ 10 માર્ચે શતભિષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. બુધ લગભગ સવારે 7:47 વાગ્યે શતભિષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ, 1 એપ્રિલ, 2026 સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. રાહુના શતભિષા નક્ષત્રમાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે.
વૃષભ રાશિ: રાહુના શતભિષા નક્ષત્રમાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર વૃષભ રાશિ માટે અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારા કરિયરમાં સફળતા મેળવવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર નહીં પડે. વ્યવસાયિકોને નોંધપાત્ર નફો અથવા સારો સોદો મળી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો અને બિનઆરોગ્યપ્રદ ખોરાક ટાળો. તમારે ટૂંકી યાત્રાઓ પણ કરવી પડી શકે છે. જોકે, તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે.
સિંહ રાશિ: રાહુના શતાભિષા નક્ષત્રમાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર સિંહ રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે, પરંતુ બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળો. તમે માનસિક તણાવ અનુભવી શકો છો, જેને દૂર કરવા માટે તમે મિત્રોની સલાહ લઈ શકો છો.
મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, રાહુના શતભિષા નક્ષત્રમાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. આ રોકાણ માટે શુભ સમય માનવામાં આવે છે. તમારી માતા સાથે સમય વિતાવવો તમારા માટે શુભ રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો વધારવા માટે રચાયેલ વ્યૂહરચના ફળ આપશે. કોઈ મોટી બીમારી નુકસાન પહોંચાડશે નહીં. પુષ્કળ પાણી પીઓ. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય માનવામાં આવે છે. તમે તમારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તણાવના સમયમાં, તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સમય વિતાવશો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
