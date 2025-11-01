સરકારી બેંકમાં ખાતુ હોય તો તૈયાર રહેજો, આ 4 બેંકો સંપૂર્ણપણે થઈ જશે અદૃશ્ય ! મોટા મર્જરની તૈયારી કરી રહી છે સરકાર, જાણો
Big Government Bank Merger: રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સરકારની મર્જર યોજનામાં ચાર જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને મોટી બેંકોમાં મર્જ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ મેગા મર્જર હેઠળ, સરકાર ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક (IOB), સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (CBI), બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (BOI) અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર (BoM)ને મર્જ કરી શકે છે.
આ સરકારના નિર્ણયથી આ ચાર બેંકો લુપ્ત થઈ જશે. આ બેંકોમાં ખાતા ધરાવતા લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને તેમના બેંકિંગ કાગળકામમાં વધારો થશે. નવી બેંકના ગ્રાહક બન્યા પછી, તમારે તમારી ચેકબુકથી લઈને તમારી પાસબુક સુધી બધું બદલવું પડશે. સરકાર નાની બેંકોને દેશની મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, જેમ કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક અને બેંક ઓફ બરોડા સાથે મર્જ કરવા માંગે છે.
આ દરખાસ્તનો ડ્રાફ્ટ વિચારણા રેકોર્ડ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તે હવે કેબિનેટની બેઠકમાં અને પછી વડા પ્રધાન કાર્યાલયમાં મોકલવામાં આવશે. જો મંજૂરી મળી જાય, તો બેંકોનું મેગા મર્જર નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માં પૂર્ણ થશે. આ ચાર બેંકો જેમાં ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રને મર્જ કરવામાં આવશે.
નાની બેંકોને કારણે વધતા બેંકિંગ ખર્ચ અને સતત વધતા NPA બેંકો પર દબાણ વધારે છે. સરકાર બેંકિંગ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા અને તેમને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી બેંકોનું મર્જર કરવા માંગે છે. સરકાર માને છે કે મર્જર બેંકિંગ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવી શકે છે, બેંકોની ધિરાણ ક્ષમતા વધારી શકે છે, તેમની બેલેન્સ શીટને મજબૂત બનાવી શકે છે અને બેંકિંગ કામગીરીને ઝડપી બનાવી શકે છે. જો કે, આ પહેલીવાર બન્યું નથી. અગાઉ, 2017 અને 2020ની વચ્ચે, સરકારે 10 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને મર્જ કરીને ચાર મોટી બેંકો બનાવી હતી. આનાથી બેંકોની સંખ્યા 27થી ઘટીને 12 થઈ ગઈ.
જો સરકારની મર્જર યોજના નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ થાય છે, તો દેશમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની સંખ્યા ઘટશે. દેશમાં ફક્ત ચાર જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો રહેશે. મેગા મર્જર પછી, ભારતમાં ફક્ત સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI), પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB), બેંક ઓફ બરોડા (BoB) અને કેનેરા બેંક જ રહેશે.
સ્પષ્ટપણે, બેંકોના મર્જરથી ખાતાધારકો અને કર્મચારીઓ પર અસર પડશે. ખાતાધારકોને તેમના બેંકિંગ દસ્તાવેજોમાં ફેરફાર કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. નવી ચેકબુક અને પાસબુક બનાવવી પડશે. આ દરમિયાન, કર્મચારીઓ તેમની નોકરી ગુમાવવાની ચિંતામાં છે. શાખાઓ ઓછી થઈ શકે છે, જોકે સરકારે ખાતરી આપી છે કે મર્જરથી નોકરીઓ પર કોઈ અસર થશે નહીં.
